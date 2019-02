Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que presentó una queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por los bloqueos que mantienen grupos de maestros en vías ferroviarias de Michoacán y llamó a liberar estas vías.

El mandatario pidió a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) aclarar si estos grupos que continúan los bloqueos forman parte de su organización, puesto que ya se atendieron sus demandas.

“Yo no diría la CNTE, porque la CNTE hizo una asamblea y tomaron la decisión de que iban a levantar este bloqueo porque ya se les atendió sus desmandas, sin embargo hay un grupo que mantuvo el bloqueo. A mí me gustaría que la CNTE de Michoacán aclarara sobre este asunto, si esa es la organización o no. O sea, que ellos informen, porque desde el surgimiento de la CNTE un distintivo era la democracia. O sea, es la coordinadora democrática”, expresó.

Comentó que se apoyó al gobierno estatal “adelantándoles recursos” para que se les pagaran a los profesores “pero continuaron con eso, entonces yo vuelvo a hacerles un exhorto, llamamiento a que liberen las vías”.

El presidente López Obrador informó que hace dos días se presentó una queja ante la CNDH por violaciones a los derechos humanos.

El titular del ejecutivo descartó la intervención de la Policía Federal para retirar el bloqueo.

“No queremos utilizar la fuerza porque esas actitudes muchas veces tienen que ver con posturas conservadoras, de izquierda, o sea , así como hay conservadurismo de derecha, hay uno de izquierda, es cuando los extremos se tocan”, expresó.

