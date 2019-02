Sin llamarlos por su nombre, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó a los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de intransigentes.

La CNTE mantiene el bloqueo a vías férreas provocando la falta de movilización de mercancías y de combustibles por un monto de varios miles de millones de pesos.

“No se puede ser rebelde sin causa. Nada de intransigencias y que quede claro que no me van a provocar. No voy a usar la fuerza pública para que me acusen de autoritario. No, no voy a hacer lo mismo.

Esos que se las dan de radicales en realidad son muy conservadores, no quieren la transformación. (Para la CNTE, con los dos gobiernos anteriores) durante 12 años no hubo problema y entramos nosotros y ahora sí, nos salen muy radicales”, enfatizó López Obrador en su discurso en Huetamo, Michoacán.

En su intervención, el presidente llamó a los michoacanos a evitar confrontaciones que tienen detenida la impartición de clases en escuelas, parada la construcción de presas (como en Huetamo) y enfrentada a la población contra el gobernador de la entidad.

“¿Creen que yo no sabía que los ánimos estaban caldeados? No voy a eventos a modo”, recalcó el presidente al inicio de su intervención en Huetamo, a donde llegó con hora y media de retraso.

Esto porque Maestros de la CNTE ingresaron al lugar del encuentro con simpatizantes. De ahí fueron retirados por la policía en un enfrentamiento en el que hubo intercambio de golpes.

Posteriormente, al acceso al punto del encuentro estuvo bloqueado por maestros.

La Ayudantía tuvo que gestionar que se liberara el paso.

“¡Sin guardaespaldas!”, exclamó el mandatario.

