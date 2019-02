Miguel Herrera sabe lo que es trabajar con la selección mexicana, por ello, opinó sobre la primera convocatoria de Gerardo Martino como entrenador del cuadro azteca.

En conferencia de prensa, el ‘Piojo’ compartió que no está muy de acuerdo con los micro-ciclos, sobre todo al ser un equipo que aporta a sus jugadores en todas sus categorías.

“No estoy muy de acuerdo con eso (Micro-ciclos), pero América es un equipo que apoya, se llevan 10 jugadores entre selecciones menores y mayor; hasta el jueves vamos a trabajar, entiendo la Sub-20 porque tiene un Mundial en puerta, pero es decisión de otros. Nosotros préstamos a los jugadores”, expresó.

Sobre si los jugadores pudieran regresar lesionados, comentó: “Eso no me da miedo, sé lo que pueden trabajar, los jugadores van bien en lo físico, lo que no me gusta es que trabajas con poca gente, pero hoy no lo veo tan factible como la gente que está afuera. Antes todos los mexicanos jugaban en México, hoy puede llamar 25, pero hay 10 afuera y deberán estar presentes en algún momento, pero reitero, no es mi decisión, una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa es no apoyar”.

Hablando ya de América, Miguel Herrera aseguró estar contento por el plantel que tiene buscando los objetivos de cada torneo: ser campeones.

“Sin duda el equipo se fortaleció muchísimo. Estoy contento con el plantel y por supuesto, muy comprometido. Ahora tenemos la exigencia de volver a buscar el título, tanto de Copa como de Liga”, culminó.

Esta nota originalmente se publicó en Marca