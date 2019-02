Con 303 votos a favor, 111 en contra y 31 abstenciones fue aprobado, en lo general y particular, el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 303 votos a favor, 111 en contra y 31 abstenciones fue aprobado, en lo general y particular, el proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.

La llamada “Ley Taibo”, modificada para que el escritor español naturalizado mexicano Paco Ignacio Taibo II pudiera ocupar la dirección general de la editorial Fondo de Cultura Económica, fue aprobada ayer en el Pleno de la Cámara de Diputados, luego de una discusión de casi dos horas.

Las posturas en contra de los integrantes de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), y hasta del aliado de Morena Encuentro Social (PES), no fueron suficientes para frenar la modificación.

Los integrantes del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, prolongaron el debate en el pleno por casi dos horas.

En la discusiones surgieron los nombres y las nacionalidad de Vicente Fox (expresidente de México), Juan Camilo Mouriño (secretario de Gobernación fallecido en un accidente aéreo en 2008), y se puso en duda la capacidad adminstrativa de Taibo II, destacado novelista y promotor cultural.

Además, se recordaron los dichos del escritor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en diciembre pasado, cuando, a través de palabras altisonantes, dio por sentado que ocuparía la dirección del ya mencionado Fondo de Cultura Económica (FCE), sello paraestatal mexicano, fundado el 3 de septiembre de 1934.

ENCARGADO DE DESPACHO

El pasado 18 de diciembre, Taibo II —autor de la saga de novela negra que tiene como protagonista al detective Héctor Belascoarán Shayne— llegó a las instalaciones del FCE (en carretera Picacho-Ajusco 227, colonia Bosques del Pedregal, Tlalpan) para presentarse ante los trabajadores del sello paraestatal.

“Primero, me llamo Paco, o sea que eso de ‘señor director pase usted’, no va conmigo. Somos compañeros. Vamos a trabajar juntos”, aclaró en ese momento. Y continuó: “Hay muchos años de trabajo democrático en este país, ya basta de jerarquías, de estructuras, de este culto a la altura y la distancia. Somos compañeros de trabajo”, remató.

Y apenas la noche del miércoles, el escritor dio a conocer una lista con 50 títulos que, en su mayoría, pasarán de 70 a 49.50 pesos y podrán adquirirse en librerías del FCE.

Destacan De repente en lo profundo del bosque, de Amos Oz; Balún Canán, de Rosario Castellanos; Me he querido mentir que no te amo, de Gilberto Owen; Democracia y secreto, de Norberto Bobbio; También soy escritura. Octavio Paz cuenta de sí y Las palabras y los días. Antología introductoria, de Octavio Paz, e Hija de la revolución y otras narraciones, de John Reed. También Tres novelas: La malhora, El desquite, La luciérnaga, de Mariano Azuela; Tachas y otros cuentos, de Efrén Hernández; La muerte tiene permiso, de Edmundo Valadés y El pueblo del sol, de Alfonso Caso.

A pesar de las críticas por su iniciativa de reducir el costo de los libros, Taibo II aseguró que lo más importante “es hacer llegar un mayor número de libros a los lectores”.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior