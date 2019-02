Mientras el activista venezolano Lorent Saleh protestaba desde el Senado de la República contra el gobierno de Nicolás Maduro y también demandaba el respaldo de México, la senadora de Morena, Jesús Lucía Trasviña, le gritó “¡mentiroso!”.

El líder opositor, quien ofreció un mensaje en la cámara alta respaldado por la bancada del PAN, no detuvo su discurso para ver quién lo acusó de mentir e inmediatamente contestó que está documentado que Maduro y Diosdado Cabello utilizan la enfermedad, el hambre y la violencia como “herramienta política” para someter al pueblo venezolano.

“¡Mentiroso no! Muestren las fotos, por favor. Muestren las fotos. Muestren las fotos de las barricadas. Muestren cómo están impidiendo que entren medicamento y comida a Venezuela. Nadie abandona a su país, nadie abandona su tierra por gusto, por placer. 4 millones de venezolanos huyendo de Venezuela no salieron por turismo. Las personas que mueren caminando Los Andes hacia Colombia no mueren en un viaje de vacaciones. Esto. Díganme si esto es mentira. Esto no es mentira. Mire, señor presidente de México, lo que estaban haciendo en Venezuela, lo que estaba haciendo Nicolás Maduro y Diosdado Cabello mientras ustedes estaban en Montevideo dándole oxígeno. Estaban trancando. ¿Saben para qué ponen esto en los puentes? Para que no entre comida, para que no entren medicamentos. Aquí están”, dijo.

Lorent Saleh señaló que, sin miedo a ser deportado de México como lo hicieron de Colombia, el presidente Andrés Manuel López Obrador debe traducir en la política exterior mexicana el apoyo que le han compartido a él los mexicanos en contra de “la tiranía de Maduro”.

“Porque aquí lo que le estamos pidiendo a la América Latina, lo que le estamos pidiendo a los gobiernos del mundo no es que apoyen a un hombre. Lo que nosotros le estamos pidiendo a los gobiernos vecinos no es que apoyen a un sector político, no es que apoyen una opción o una alternativa. Lo que estamos pidiendo es que respeten la Constitución venezolana. La Constitución venezolana dice que frente al cese de usurpación del poder es responsabilidad, es deber, no una alternativa, es un deber de la Asamblea Nacional asumir el gobierno de transición para ir a unas elecciones libres, finalmente”, dijo.

Horas más tarde, la bancada del PAN presentó ante el Pleno un punto de acuerdo con cinco resolutivos para que, entre otros puntos, el Senado reconozca a la Asamblea Nacional y a Juan Gerardo Guaidó como presidente de esta Asamblea, y como presidente encargado de Venezuela, mismo que fue turnado a comisiones.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior