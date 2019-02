Si es un niño de familia pobre que estudia primaria o secundaria, su beca; si es un joven que va estar de aprendiz, su apoyo, tres mil 600 pesos mensuales, dijo el Presidente

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que a pesar de las protestas, plantones y tomas de oficinas, la dispersión de los fondos para el bienestar se hará de forma directa, de la Tesorería de la Federación al beneficiario, con lo que se termina con la corrupción que había en la entrega de apoyos a través de intermediarios.

De esa manera, destacó, no quedará un hogar pobre sin recibir un apoyo, “porque donde no hay un adulto mayor y hay una persona con discapacidad, llega el apoyo; si no hay un adulto mayor o una persona con discapacidad, pero hay un estudiante de preparatoria, ése tiene su beca; si no hay estudiante de preparatoria es un niño de una estancia infantil, su apoyo”.

“Si es un niño de familia pobre que estudia primaria o secundaria, su beca; si es un joven que va estar de aprendiz, su apoyo, tres mil 600 pesos mensuales. Entonces todos los hogares pobres van a tener un apoyo”, dijo.

Indicó que ahora como nunca habrá fondos para el bienestar, sólo para el programa de adultos mayores significa una inversión de 100 mil millones de pesos. De esa población se calcula que hay ocho millones 500 mil que serán beneficiados.

