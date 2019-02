Morena en el Senado accedió a escuchar a expertos y reunirse con las Fuerzas Armadas para escuchar sus argumentos sobre el tema de la Guardia Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre acusaciones e insultos de algunos integrantes, este jueves la creación de la Guardia Nacional quedó sin fecha para ser aprobada en comisiones del Senado; sin embargo, Morena accedió a que la discusión no sea sólo entre senadores, sino con expertos y la sociedad civil.

Morena esperaba que esta semana se aprobara el dictamen de Guardia Nacional, empero, a falta de acuerdos principalmente del PRI y del PAN, se acordó primero trazar una ruta para construir la reforma constitucional, escuchar a expertos y reunirse con las Fuerzas Armadas para escuchar sus argumentos.

”Nosotros consideramos que a partir de la reforma tener las condiciones del marco jurídico reglamentario, que es algo que nos han pedido las Fuerzas Armadas. No tenemos en este momento un tiempo claro, sin embargo, lo que sí les puedo decir es que vamos a trabajar de manera conjunta para que también ellos tengan esa certeza jurídica y no el día de mañana con esta aprobación vuelvan a hacernos el reclamo que no tienen un marco jurídico que les garantice sus facultades, el respeto a los derechos humanos”, dijo en entrevista Eduardo Ramírez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

A petición de la oposición, las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda también acordaron sumar a las comisiones de Derechos Humanos y la de Federalismo a discutir y dictaminar la minuta; además, definir en breve el formato de Parlamento Abierto, con fechas y ponentes en los foros.

Mientras tanto, Morena distribuyó entre los senadores su propuesta de predictamen de la Guardia Nacional.

”Los mexicanos creen en sus instituciones, cosa que es positivo, sin embargo, también hay resistencias no solamente de grupos parlamentarios al interior de las cámaras, existen también organismos que han mostrado su preocupación y vamos a darnos la oportunidad de escucharnos a todos y generar un documento sino perfecto sí aproximarnos a estar más o menos un acuerdo que nos permita, en este momento de emergencia nacional, sacar una reforma a la altura”, afirmó.

Durante la discusión, el senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, llamó al panista Julen Rementería amnésico, ignorante y cínico, porque su partido acusa de que Morena quiere militarizar al país mientras que fue el presidente Felipe Calderón quien sacó al Ejército a las calles.

”Ponerse una chamarra con las estrellas, una gorra con su estrella, aunque le haya quedado grande y declarar la guerra de manera irresponsable ¿qué no sabe qué es una declaración de guerra? Es lo más estúpido, lo más torpe hacer una declaración de guerra sin que en los hechos sea cierta, porque no era guerra ¿quién pasa al basurero de la historia? Esos malos gobernantes, corruptos, torpes, asesinos. Eso es, fueron una verdadera vacilada de gobernantes y yo creo que el PAN debería tener vergüenza con la nación”, aseguró.

En alusión a los insultos y acusaciones, Rementería del Puerto contestó a Salgado Macedonio.

”No soy ningún cínico, definitivamente no soy, si alguien cínico aquí no soy yo. Tampoco miento, hablo con la verdad, aquí está la minuta, quien creo que debe leerla bien es usted, porque hay cosas usted ha afirmado que no he visto en la minuta, por ejemplo ya no existe la temporalidad que usted menciona, dígame en dónde dice la minuta que en cinco años se va a salir la Guardia. O sea que, para conocer, hablar y sobre todo intentar difamar ante las cámaras de este recinto hay que hablar con la verdad, con respeto y tener vergüenza al hacer uso de la voz, señor senador”, argumentó.

Después del encontronazo, Movimiento Ciudadano recordó a Morena que no les alcanzan los votos para aprobar la Guardia Nacional, por lo que deben velar que prevalezca el diálogo.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior