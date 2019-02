Mario Delgado afirma que Morena respalda la minuta del Senado, que añadió a los tres delitos iniciales otros seis

CIUDAD DE MÉXICO.- Juzgadores y expertos advirtieron a diputados federales que la reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa es un retroceso para el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, por lo que recomendaron no aprobar la modificación para incluir nuevos delitos graves como causales de privación de la libertad.

Al participar en la primera mesa Fundamento constitucional de la prisión preventiva, como parte de las audiencias públicas para analizar la reforma en la Cámara de Diputados, Rubén Francisco Pérez Sánchez, coordinador general de Seguimiento a Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos de la CNDH, insistió en que la única ruta para acabar con la criminalidad es robustecer policías y fiscales.

“Mientras no haya un sistema de prevención eficiente y de readaptación; mientras no hagamos esta revisión integral al Sistema Penal Mexicano, cualquier tipo de solución que presentemos va a resultar insuficiente, no va a ser la medida adecuada”, expresó.

El magistrado Juan José Olvera señaló que la prisión preventiva no garantiza un mayor número de criminales en la cárcel, si no se mejoran los mecanismos de investigación.

“De incorporarla a los delitos de robo de hidrocarburos y los otros dos mencionados, el incremento de la prisión preventiva en la realidad sería marginal, en una visión de sistema ineficaz, porque no cambia la operación global, pero sobre todo no impacta en términos de seguridad púbica”.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, reviró los planteamientos y destacó que aunque es importante fortalecer el Sistema de Justicia Penal, también deben generarse las condiciones legales para atacar los ilícitos.

“Creo que hay algunos temas, como delitos electorales, cuando tenga que ver con financiamiento ilícito a las campañas, delito equiparable al lavado de dinero, y la verdad es que tiene una consecuencia distinta, en donde podríamos generar este tipo de reformas para efecto de fortalecer el sistema”, detalló.

Jaime Hugo Talancón, director jurídico de la Fepade, resaltó que aunque la Fiscalía es partidaria de aumentar la pena de algunos delitos electorales, la pasión política en los comicios llevaría la prisión preventiva oficiosa a escenarios no deseados.

La única voz en favor fue la de Pablo Navarrete, coordinador de asuntos jurídicos de Inmujeres, quien, ante la impunidad para feminicidas, respaldó esta reforma.

Mario Delgado, coordinador de Morena, informó que su bancada apoyará la minuta del Senado que incluye como causales nueve delitos, entre ellos feminicidio, abuso o violencia sexual contra menores, desaparición forzada y delitos en materia de armas y explosivos, y no sólo robo de combustibles, corrupción y delitos electorales, como primero lo planteó.

