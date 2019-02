La bancada de Morena en el Senado adelantó que no aceptarán “dedazo” en el partido para imponer al candidato a la gubernatura de Puebla y presentó al senador Alejandro Armenta como su apuesta para ganar los comicios del 2 de junio próximo, dando así la espalda al excandidato Miguel Barbosa Huerta.

En conferencia de prensa, el vocero del grupo parlamentario, Salomón Jara, informó que, mediante un documento firmado por 55 de los 59 senadores morenistas, piden a la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, que el candidato sea elegido mediante una encuesta donde se permita a Alejandro Armenta participar.

“Lo único que queremos es que haya una participación de manera transparente, clara, y sobre todo donde no vaya a excluirse a nadie, quien lo desee hacer así lo debe hacer quien sea. Por eso, para nosotros es muy importante abrir ese tema, no podemos ocultarlo, no estamos en el viejo régimen donde era el dedo, una sola persona o quien se portará de acuerdo a las condiciones favorables a uno solo; hoy es el pueblo de Puebla quien debe decir”, dijo.

Agregó que los 55 senadores de Morena harán una cooperación para pagar encuestas “con 2 o tres empresas y ver cómo están hoy posicionados los candidatos”.

Al respecto, Cristóbal Arias lanzó un mensaje abierto, señalando que así como Armenta competirá internamente por la candidatura de Puebla, en el futuro más senadores aspirarán a otros cargos de elección popular.

“Desde aquí, desde el Senado de la República, habrá de ser semillero de las senadoras y senadores de Morena que van a ser en el futuro también candidatas y candidatos a otros puestos de elección popular. Vayan echándoles el ojo”, apuntó.

Senadores como Félix Salgado reconocieron la lucha electoral de Miguel Barbosa durante la contienda pasada, en que perdió contra la panista fallecida, Martha Érika Alonso, pero dijo que se debe escuchar todos los miembros de Morena y aliados que quieran participar.

