Lindsey Vonn mostró vía redes sociales las secuelas del fuerte impacto que sufrió durante una competencia

La atleta estadounidense Lindsey Vonn subió una foto a su Instagram donde le deja ver las consecuencias del impacto que sufrió durante el Mundial de Esquí Alpino que está siendo celebrado en Are, Suecia.

En la foto se puede ver el moretón que le quedó en el ojo derecho y los raspones sufridos tras la caída en la nieve. En la imagen también se puede apreciar cómo le quedaron los glúteos a su compañera Laurenne Ross, quién también sufrió un accidente durante la competencia.

La campeona olímpica escribió: Las secuelas de nuestros choques de ayer. ¡No puedo esperar a ver de qué color cambian mañana!, tomando con humor la situación de los impactos.

Lindsey también habló sobre su retiro del esquí, que se dará al finalizar el Mundial de Esquí; la esquiadora estadounidense comentó:

Sentí como si me golpeara un camión de 18 ruedas. Mi primer pensamiento fue ‘¡Qué demonios! ¿Por qué estoy de nuevo en la valla?’ Era como ‘¿Por qué estoy aquí? ¡Estoy demasiado vieja para esto!

Además hizo un símil de sus logros con los de Tom Brady, quien recientemente ganó el Super Bowl LIII con los Patriotas de Nueva Inglaterra.

No todo el mundo puede ser Tom Brady y ganar el Super Bowl un millón de veces. Con todas las lesiones que he tenido, ganando en cinco eventos, es realmente emocionante y estoy orgullosa de ello y no tengo problema con las 82 u 87 victorias en Copa del Mundo. Ojalá hubiera podido lograrlo pero no quiero tomar más riesgos el resto de mi vida. No estoy triste por ello, lo acepto. Es tiempo de disfrutar

Se retirará tras haberse colgado tres preseas olímpicas (un oro y dos bronces) además de cuatro veces campeona del Mundial de Esquí Alpino, siendo la mujer con más victorias con 82.

