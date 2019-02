La cantante señaló que la bacteria se llama clostridium difficile; se encuentra recuperada para iniciar la gira “GranDiosas”

CIUDAD DE MÉXICO.- La cantante Rocío Banquells admitió que temió por su vida luego de que a mediados de enero adquirió una bacteria que dañó sus pulmones.

“Tuvimos que esperar seis días en el hospital para no contagiar y sentirme bien, pues no podía ni pararme, no tenía ni fuerzas, claro que temí lo peor”, declaró ante la prensa.

Sobre todo, dijo, cuando notó que a través del suero los especialistas le estaban suministrando cinco medicamentos.

“Mi familia no podía ni verme porque no sabían si era contagioso o no, pero sí me asusté un poco”, mencionó la intérprete de éxitos musicales como “Abrázame” y “Luna mágica”.

Informó que la bacteria que atacó a su organismo se denomina clostridium difficile, mientras que el virus toma el nombre de metapneumovirus.

“Es un virus que lo puede agarrar cualquiera, pero si estás con tus defensas altas te da una gripa y sale. Sin embargo, a mí me atacó pulmones y bronquios, eso hizo que me fuera al hospital”, compartió.

Banquells se encuentra recuperada de salud para iniciar este 9 de febrero la gira “GranDiosas” en varias ciudades de México, al lado de Dulce, Karina, María del Sol, Manoella Torres y Ángela Carrasco.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior