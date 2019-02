La Fiscalía General de la República (FGR) reiniciará de cero investigaciones sobre diversos casos debido a que las carpetas de investigación fueron mal armadas durante la administración pasada, dijo este miércoles el fiscal Alejandro Gertz Manero.

Al participar en la reunión plenaria de los senadores de Morena, el fiscal aclaró que próximamente darán a conocer cuáles serán las investigaciones que inicien de cero, pero aseguró que ningún caso quedará impune.

“¿Qué es lo que me he encontrado? Expedientes sumamente complicados que, si ustedes los ven, yo creo que no los entienden ni los que los organizaron. Hay casos en los que con toda claridad vamos a reiniciarlos completos, dando vista a todos los que tengan que conocer de este asunto, cuidando lo que tenemos que cuidar, pero hasta el límite, que la secrecía no se vuelva complicidad o encubrimiento.

Tenemos que ayudarnos para que las instituciones de procuración de justicia tengamos más capacidad de decir lo que estamos haciendo, de señalar cuáles son nuestras líneas de investigación y que eso no nos lo vayan a convertir después en que no hubo el debido cuidado para el respeto al proceso penal. Ahí lo tenemos que ver juntos para que esto no falle”, dijo Gertz Manero.

El titular de la FGR explicó que buscarán recuperar la credibilidad de la sociedad, comenzando a dar respuestas en casos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y los presuntos actos de corrupción entre el PRI y la empresa Odebrecht.

“Para darles una idea, estamos recuperando los grandes temas que están dentro de la competencia de la Fiscalía General de la República. Tenemos cuatro o cinco temas verdaderamente simbólicos que sin ellos nadie nos va a creer. Si nosotros no damos una respuesta a Ayotzinapa, la justicia en este país no va a tener credibilidad”, afirmó Gertz Manero.

El Fiscal anunció además que el próximo lunes la FGR presentará un reporte detallado sobre la investigación de la explosión en el caso de Tlahuelilpan, Hidalgo, para que “se sepa exactamente todo lo que nosotros hemos levantado, con todas las responsabilidades que podamos haber encontrado, que esto sea público y que no haya duda de que desde el primer día que llegamos trabajamos en eso. En el resto de las grandes investigaciones también vamos a hacer lo mismo”.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior