El actor estará en tratamiento durante tres meses más; aclaró en su cuenta de Twitter que no dejará de trabajar y que se encuentra feliz

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Héctor Bonilla confirmó que padece cáncer en el riñón derecho, por lo que desde hace un mes se atiende en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”.

“La doctora me dice que voy muy bien y la expectativa es ver qué pasa después de los cuatro meses que dura el tratamiento, en eso estoy”, declaró a un programa de televisión.

Aunque trascendió que el cáncer que le aqueja se encuentra en etapa 4, Bonilla aseguró que no es así.

“Me di cuenta porque oriné sangre y acudí al urólogo que me ve desde hace muchísimos años. Él me dijo que me hiciera un análisis y salió esto”, dijo.

Indicó que la Asociación Nacional de Actores (ANDA) tiene la voluntad de apoyarlo en su tratamiento y él no tiene nada que reclamarle.

A través de su cuenta de Twitter, el actor también se manifestó y escribió: “Gajes de este agridulce oficio: mi salud es del interés de la rapiña informativa (como si no hubiera temas más importantes para el país). Ni pedo. Publican verdades a medias. Sí, estoy enfermo, pero no exactamente como lo vociferan. Estoy en tratamiento. Feliz y trabajando”.

En otro tuit añadió: “Procuren ser felices sin joder al prójimo. De eso se trata esta chin… que llamamos vida”.

Héctor Bonilla confirmó que continuará ofreciendo funciones de la obra “Los mosqueteros del rey” en el Teatro Julio Prieto.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior