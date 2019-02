El líder de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal,prometió este martes que mediarán con el gobierno federal una solución al problema que generó el recorte presupuestal al programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, mismo que impactó en nueve mil guarderías que cuidan a 400 mil niños de todo el país.

Frente a un centenar de madres de familia y personal de estancias en Zacatecas y Sinaloa que llevaron sus demandas a los senadores, Monreal Ávila dijo que pedirán este miércoles a la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, y al secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, “recuperar (recursos) o hacer eficiente este programa”.

“El presupuesto se redujo de 4 mil millones a 2 mil millones; son casi nueve mil estancias en el país, se atiende casi a 400 mil niños menores de cuatro años, y la idea es buscar solución, buscar una solución. Lo hacemos como amigables componedores, como interlocutores, nosotros no aprobamos el presupuesto, fue la Cámara de Diputados, pero ellos tienen su plan. Lo que ahora queremos es buscar una alternativa de solución, para que no se perjudique a los niños ni a este mecanismo de atención a los mismos”, dijo en entrevista.

Sobre el señalamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde acusa que el PAN tiene intereses políticos en este tema, apuntando a la senadoraJosefina Vázquez Mota, Monreal dijo no estar de acuerdo.

“Respeto lo que dijo el presidente, pero creo que las estancias infantiles tienen un carácter más ciudadano. No quiero de ninguna manera confrontar la expresión del presidente, siempre la he respetado y como Poder autónomo, más ahora, lo hemos respaldado siempre en su lucha contra la corrupción, lo haremos siempre. Pero creo que rebasa en mucho la presencia de un partido político, Incluso tengo una opinión positiva de la senadora Josefina Vázquez Mota, está ella interesada, me consta desde el primer día, en construir acuerdos, en construir consensos, en lograr la búsqueda mejor para el país, instrumentos más acabados, mejores”.

La reunión de los senadores de Morena con los representantes del gobierno federal tendrá lugar este miércoles en el Senado, durante la reunión plenaria de la bancada, a la que asistirán seis secretarios de Estado y otros funcionarios.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior