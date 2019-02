Emilio Lozoya no recuerda detalles

El ex director de Pemex Emilio Lozoya declaró ayer que no recordaba alguna investigación en su gestión sobre el presunto desvío de donativos.

“No recuerdo los detalles, lo que sí es que Pemex tiene una serie de programas para donar combustible y asfalto a gobiernos estatales y también a la Sedena y no era una área de la que yo me ocupara; lo llevaban otras que yo no veía de manera directa”, dijo en entrevista telefónica.

Sobre el involucramiento de Hidrosina, mencionado en la investigación interna, Lozoya aclaró: “No recuerdo nada más, no recuerdo ningún tema específico”.