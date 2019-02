Las bandas de colombianos están bajo el cobijo de Zetas, CJNG y pandillas locales de narcotraficantes

CIUDAD DE MÉXICO.- Células del crimen organizado local y nacional son las principales protectores de la organización de colombianos y mexicanos dedicados al delito de extorsión denominado gota a gota que se ha ubicado su modo de operar en la Ciudad de México, Querétaro, Nuevo León, San Luis Potosí, Baja California y 17 estados más.

Las investigaciones que se llevan hasta el momento por el gobierno federal y de la Ciudad de México señalan que son ocho las organizaciones criminales, dos nacionales y seis locales, las que dan apoyo a la red de colombianos en México.

En el caso de las bandas criminales locales sobresale La Unión Tepito, La Anti-Unión, Cártel Nueva Generación Tepito, Los Chineros, La Familia Michoacana y Los Aferrados, mientras que células del crimen organizado como Los Zetas y Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) tienen colonias bajo su influencia.

Los grupos delictivos dan protección a los más de mil 500 colombianos que entraron con visa de turistas a la Ciudad de México y se quedaron a conformar la red de gota a gota en la capital del país, como lo expresó en su momento la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez.

“La red de prestamistas está integrada por cerca de mil 500 personas sudamericanas que llegaron a México como turistas y desde 2015 comenzaron a entregar tarjetas para darse a conocer en mercados y pequeños comercios de la capital y otras entidades”.

Esta forma de operar se le conoce gota a gota, debido a que poco a poco, los delincuentes se apoderan del patrimonio de sus víctimas. Esto surgió hace una década en la ciudad de Medellín, Colombia, donde las víctimas eran comerciantes de papelerías, carnicerías, farmacias y cualquier negocio establecido.

De acuerdo con las investigaciones y las denuncias presentadas en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México, algunas señalan que hay policías en activo tanto de la Procuraduría como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como lo refirió el presidente del Consejo Ciudadano Salvador Guerrero Chiprés.

“Recibimos dos denuncias de policías en activo que presuntamente estarían relacionados con estos préstamos y que se presentaron como parte del ejercicio de presión de extorsión”.

Las alcaldías donde se da el delito de gota a gota y extorsión son Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztacalco, Benito Juárez, Coyoacán e Iztapalapa. Los negocios más recurrentes de amenazas y cobros excesivos de préstamos están en las zonas de Chapultepec, Reforma, Condesa y Roma, dónde los delincuentes ya han amenazado a los comerciantes para no denunciar.

En el caso de Ernestina, comerciante de la calle de Corregidora, quién era una de las principales impulsoras en un grupo de locatarios para realizar su denuncia, tuvo que retractarse porque fue amenazada por un grupo de hombres armados.

“Estas personas llegaron ayer a mi local y entonces ya no. Dicen que saben que estamos moviendo y haciendo cosas, finalmente pienso que es una forma de amedrentarnos por si vamos hacer algo y esas cosas, pero la gente ya no quiere participar no, te quiero agradecer por lo que has hecho, nadie quiere ir ya a la reunión”.

Destacó que el pasado lunes 28 de enero, alrededor de las 14:30 horas, un grupo aproximado de ocho sujetos ingresó a su establecimiento con armas largas, pensando que eran policías de la Procuraduría como se habían identificado y fue amenazada.

“Dijeron que eran policías de investigación, me mostraron unas placas, ingresaron a mi negocio y sólo me dijeron, ‘a ver pendeja, ya bájale a tu desmadre y no andes de chivatona denunciando a lo pendejo; si vas nuevamente a denunciar tú y tus compañeros van a tener graves consecuencias, se les puede quemar su negocio o podrían sufrir un asalto y morir algunos de tus familiares’, después se fueron”.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior