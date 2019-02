El actor aclaró en una entrevista que nunca llegó a la violencia hace 40 años cuando se enteró que un hombre de raza negra violó a una de sus amigas

Liam Neeson aseguró no ser racista y aclaró esta mañana que no recurrió a la violencia. El actor habló sobre sus declaraciones al periódico The Independent en el que recordó que hace tiempo salió a la calle varios días buscando pelea con algún “negro” para matarlo en venganza por la violación de una mujer.

Durante una entrevista en Good Morning America, el actor aseveró “no soy racista” y que ese suceso “ocurrió hace 40 años”.

Liam compartió que al salir a las calles a buscar al responsable se detuvo a cuestionar sus acciones. “Realmente me sorprendió, este impulso primordial que tenía (…) Me sorprendió, me dolió”, dijo.

Neeson compartió que cuando ocurrieron los hechos y comenzó a debatir sobre lo que estaba haciendo, “busqué ayuda. Fui a un sacerdote que escuchó mi confesión… Dos amigos muy, muy buenos con los que hablé. Y, lo creas o no, el poder correr. Dos horas al día para deshacerse de esto. No soy racista”, recordó.

La estrella de cine detalló que además de la raza, le pidió a su amiga que describiera al hombre que la había violado. A pesar del odio que sentía comentó ser “un tipo bastante inteligente, y es por eso es que me sorprendió cuando me di cuenta que tenía estos sentimientos horribles”, dijo Neeson. “Por suerte, nunca hubo violencia”.

El protagonista de Búsqueda implacable expresó que toda esta situación que se generó con sus declaraciones le dejan un aprendizaje.

“Para hablar, para abrirse. Para hablar de estas cosas. Todos pretendemos que somos políticamente correctos. Quiero decir, en este país, es lo mismo en mi propio país, también. Simplemente raspa la superficie y descubres este racismo y fanatismo ”.

