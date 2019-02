El cantautor colombiano, quien está en México, reconoció su emoción ante el debut que protagonizará el 17 de marzo en el festival musical, donde espera conquistar al público que no conoce su propuesta

El 17 de marzo Juanes está anunciado para el programa que ofrecerá el festival Vive Latino, y el cantautor colombiano cuenta los días para subir al escenario de la Magdalena Mixhuca, pues asegura que lleva “toda la vida” esperando esta oportunidad.

“Sí será mi primera vez. Me tiene muy emocionado, porque es un festival del que he escuchado en tantos años que he venido a este país. Hace dos años fui a acompañar a Mon Laferte a cantar “Amárrame” y me pareció impresionante, creo que la oportunidad de abrirse a tantos géneros musicales; porque puedes encontrar metal, punk, música norteña, regional, es maravilloso, y tener la oportunidad de llegar con mi propuesta me hace sentir que soy privilegiado y lo celebro”, dijo.

El colombiano, que está en México para realizar diversas actividades, entre ellas su participación este miércoles en el MTV Talks, (donde protagonistas de la música compartirán sus experiencias en la industria), añadió.

“Ahora es mi primera vez y me estoy preparando desde que nací para estar en el Vive Latino, lo he esperado toda mi vida, porque es la oportunidad de llevar mi propuesta y de que la gente que quizá solo me ha escuchado en la radio y no me conoce bien, tenga la oportunidad de ver qué artista soy en vivo. Que además es lo que más me gusta de mi profesión, subirme a un escenario para cantar y tocar en vivo”.

Sentado al frente del cartel que promociona su más reciente tema, “La plata”, en el auditorio de su sello disquero; el compositor comparte a M2 detalles del espectáculo que prepara para su debut en El Vive.

“Vamos con los temas nuevos, algunos conocidos, quizá con algunos invitados, vamos con mi banda que es superpoderosa, básicamente con nuestro show”, dice y reitera su emoción por la experiencia que le espera, pues aunque ha participado en diversos festivales y en distintos países, reconoce que le espera un gran reto.

“Es una sensación que resulta realmente espectacular, porque es como un reto nuevo, como algo diferente y, además, porque como amo cantar y tocar una guitarra, creo que el Vive Latino es el escenario ideal para hacerlo”.

Folclor musical

Actualmente Juanes suena con el tema “La plata”, con el cual rinde homenaje al folclor musical de su patria “a través del vallenato que hemos logrado y que antes no había adoptado al ciento por ciento en un tema, y que afortunadamente le ha gustado mucho al público”.

La composición también se distingue porque en ella brinda la oportunidad a Lalo Ebratt de participar, “porque apoyando a los nuevos talentos me da la posibilidad de refrescarme, de saber cómo entienden la música, cómo la entiendo yo y de seguir avanzando”, destacó el cantante, quien ahora cambió de look y luce el cabello largo, “porque ahora siento ese gusto”, asumiendo que en su imagen no hay nada establecido.

Y mientras llega la hora del Vive Latino, Juanes cumple con otros compromisos, pues destaca que este año “será de mucho tocar y tocar , iré a Lollapalooza en Chile, al teatro Colón con la Sinfónica en Argentina, a Europa, Estados Unidos y también editaré un nuevo álbum con algunos temas que ya están ahí esperando”.

Y aunque no adelantó los detalles sobre sus nuevas canciones, el colombiano aseguró que es el amor lo que lo sigue inspirando, por lo que este nuevo material discográfico tendrá temas románticos, sin ahondar en la producción.

“El amor sigue siendo la misma temática, porque es el amor en lo que yo creo, quizá trato de cambiar el lenguaje un poco, pero sigo escribiéndole a la misma temática, porque es en lo que creo, el amor, que es una fuerza que nos mueve a todos”, destacó el cantante, quien se sorprendió de la tranquilidad que lucía la ciudad por ser día festivo.

“Esta linda Ciudad de México, luce muy tranquila” , expresó antes de posar para la cámara en el patio de la sede de Universal Music.

Recicla con NatGeo Kids

El intérprete colombiano participa en la serie Opa Popa Dupa del canal NatGeo Kids, a través de la campaña sobre el tema del reciclaje, al respecto comentó. “Me parece una campaña importantísima porque es sobre el reciclaje, de tratar de mandarle el mensaje a los niños de que reciclar es sumamente importante, viendo cómo está el planeta, cómo está el océano, cómo estamos viviendo, cómo estamos acabando con nuestra casa”.

