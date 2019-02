El presidente Andrés Manuel López Obrador informa que se revisa ese programa para evitar tragedias como la Guardería ABC; apoyos se entregarán sin intermediarios, afirma

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque nos amenacen de que van a tomar todas las oficinas, el Gobierno de la República no cederá y mantendrá la entrega de apoyos sociales de manera directa a los beneficiarios y sin intermediarios, sentenció el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

Al revelar que detrás de la demanda de estancias infantiles en el país está el Partido Acción Nacional (PAN), el presidente aseguró que se busca un mecanismo para apoyar a las madres en el cuidado de sus hijos, pero debe quedar claro que en el actual gobierno no se entregará dinero a ninguna organización social o de la sociedad civil como antes sucedía.

“¿Cómo es eso? No les gusta el cambio. Pero no vamos nosotros a entregar dinero a organizaciones, o sea, los apoyos van directo a los beneficiarios, no van a haber intermediarios. Entonces, que nos amenazan de que nos van a tomar las oficinas. Que tomen todas las oficinas, pero no vamos a ceder. Se acaba la corrupción. Es que lo vengo diciendo en todos los actos: Si el dinero pasa por muchas oficinas administrativas, el dinero que va a la gente, o pasa por organizaciones no llega, o llega muy poco”, detalló el presidente a propósito de una manifestación afuera de Palacio Nacional demandando estancias infantiles.

Al respecto, el presidente explicó que en el sexenio pasado a través de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) existía un programa que consistía en darles a las familias un apoyo para que sus hijos pudieran acudir a las estancias infantiles y se les cobraba una cantidad.

Agregó que el año pasado se destinaron más de 3 mil millones de pesos para ese programa, el cual se encuentra en revisión para saber su funcionamiento, los lugares donde se ubican las estancias y evitar tragedias como la de la Guardería ABC, así como ubicar el papel del PAN en el mismo.

“Claro que vamos a seguir apoyando, pero podemos buscar un mecanismo donde se les apoye de manera directa, que no sea a través de intermediación, porque hay también la participación partidista en este programa del PAN. Esto lo digo porque salió a la defensa la señora, la senadora Josefina Vázquez Mota (…) La señora Josefina, con todo respeto, se vio involucrada en una situación donde a una fundación le entregaron recursos para defender a migrantes” afirmó.

López Obrador que la postura es igual para el caso de las organizaciones campesinas que también protestan afuera de palacio nacional a lo largo de la semana.

El presidente dijo que las personas tienen el derecho de manifestarse y ser escuchadas en audiencia, pero debe quedar claro que la entrega de recursos vía intermediarios se terminó, sobre todo porque en muchas ocasiones el recurso que era para la gente más necesitada no llegaba o bien, se le entregaba incompleto.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior