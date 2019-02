TEPIC, NAY. Desde que el escritor Mario Bellatin asumió como titular del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), el pasado 12 de diciembre, se han ido de la institución “entre 12 y 15 trabajadores”; sin embargo, sostuvo que sólo dos eran de base y los demás tenían contrato de renovación que no se mantuvo; pero además dijo que esta semana presentará al nuevo Fonca que significará “un quiebre”.

“El problema es mayor, es difícil, yo no quiero deshacerme de nadie, pero sí estoy allí tengo que hacer lo que creo que es más justo y creo que lo más justo es ser más incluyente y abrir el Fonca; ser austeros y conseguir más cosas que las que tenemos, y acompañar más de cerca a los jóvenes, quiero que sea directa la relación”, aseguró Bellatin.

En entrevista, durante su participación en el Festival Letras en Tepic, el narrador dijo que hay que cambiar al Fonca para que siga existiendo: “Si no, no va a existir más, porque no puede escaparse de toda una dinámica social con todos los problemas que tenemos, con privilegios, lujos, espacios raros y escondidos”.

Más que interesarle las puestas en escena y los libros publicados, lo que le interesa a Bellatin es trabajar en el proceso de trabajo y que se acerque la gente a ver cómo se hacen las asesorías, cómo se construyen los libros, qué es ser un poeta, “y que también sea incluyente, no solamente esté el que tiene la beca”.

Afirmó que el Fonca es una herramienta más, no puede “crear artistas con una vara mágica, entran un año, disfrutan de toda esa estructura y luego se van. Yo quiero que se queden”, argumentó Mario Bellatin, y añadió que René Roquet, que estaba a cargo del sistema Jóvenes Creadores, salió porque está en otra dinámica y no quiso entrar a esta nueva propuesta.

“Va a continuar el sistema pero de otra manera, los encuentros de jóvenes van a ser diferentes, vamos a buscar nuevas estrategias y lo que sucedió con Roquet es que en un momento nos pusimos de acuerdo para ser mucho más dinámicos, no sé si sabías que se iban a unos hoteles de cinco estrellas, etcétera, que era una cosa cerrada, entonces estamos tratando de buscar un Fonca mucho más activo, mucho más transparente donde los beneficiarios no sean solo los que están becados sino también los otros jóvenes”, señaló.

Tras una demanda en las redes sociales que asegura que todo el equipo del programa de Jóvenes Creadores fue despedido, y que se canceló el encuentro del 14 de febrero, Bellatin señaló que él conoce muy bien a René Roquet y “lo había hecho muy bien pero a un estilo determinado que ya no es el estilo actual”.

“Justamente mi compromiso con el Fonca ha sido de alguna manera que converse con la realidad actual. Este es un sistema privilegiado, no es para privilegiados -porque han tergiversado mis palabras, de que es para privilegiados-. No creo que sea para privilegiados; lo que pienso es que un país como México, que tenga un sistema de ese orden es realmente una joya, un tesoro, un privilegio social y tiene que adaptarse a los tiempos y siento que no está adaptado a los tiempos”, aseguró.

La propuesta de Bellatin es acercarse de una manera mucho más directa a los jóvenes, “no con convocatorias abstractas, no adocenándolos, sino acercándome a cada uno de ellos para saber qué cosa es lo que quieren, qué necesitan, si necesitan más de un año, menos tiempo, cuánto dinero, cómo podemos hacer nosotros un acuerdo, un trato con ellos”.

Los encuentros seguirán, afirmó, porque son importantes para intercambiar sus ideas pero para lograr eso no puede ser que exista toda esta parafernalia a la que estaban acostumbrados: “viajes, boletos, hoteles de 5 estrellas, quedarse a dormir, fiestas pagadas, todo lo que todos sabemos”.

Gastaban 30 millones anuales en jóvenes

Ayer por la noche, ya de vuelta en la Ciudad de México, a través de su cuenta de Facebook, Mario Bellatin respondió ante lo que llamo “serie de rumores y desinformaciones con relación al FONCA”. Dijo que uno de ellos es sobre la destitución del señor René Roquet, y aseguró que es una medida que tuvo a bien tomar por una razón congruente.

“Disponer de casi 30 millones de pesos anuales (Enartes, Encuentro de Jóvenes Creadores) destinados a proveedores de hotelería y servicios similares no me parece una medida que impacte de manera positiva en la misión de la institución que ahora dirijo. Hay alternativas, en ellas se está trabajando…. Lo que sigue en este proceso, de dinamización administrativa, es revisar las distintas prácticas bajo las cuales se ha venido ejerciendo el mandato, por lo que pronto se harán públicos los cambios y medidas a tomar, en los tiempos que la Secretaria de Cultura suscriba”.

Y al final de su mensaje señala que las becas otorgadas siguen vigentes en los términos acordados por las administraciones anteriores; los jóvenes creadores son una prioridad del Fonca; atenderán a todos los creadores mexicanos; e instaurarán mecanismos que hagan más eficientes y transparentes el manejo de los recursos.

Esta nota originalmente se publicó en El Universal