“Debemos hacer un trabajo sistematizado a lo largo del año”, afirma Lorena Elizabeth Hernández

El encuentro literario poco a poco se consolida entre los habitantes de la capital nayarita, incluso entre los escritores que vienen a esta región a hablar de sus libros o de algún tema en particular. Sin embargo, dentro de la organización del Festival Letras en Tepic hay el convencimiento de que resulta indispensable que extienda su influencia a más municipios de la entidad.

“No debemos crecer desproporcionadamente. Estamos muy bien en el tamaño en días, en actividades y en subsedes. El festival debe consolidar una gran oferta en la calidad literaria durante el puente y no crecer a esa tentación que se da en muchos otros encuentros. La voz de la prudencia debería llevarnos a no crecer en días o en actividades literarias, sino más bien a hacer un trabajo sistematizado a lo largo del año, para que no se dé todo el desborde en tres días”, explica Lorena Elizabeth Hernández, directora de Letras en Tepic.

Ir tierra adentro

La titular de la feria explicó que en reto fundamental es ir tierra adentro. Si bien este año llegaron a municipios como Bellavista, Ixtlán o Xalisco, la intención es llegar a otras cabeceras municipales más pequeñas, para lo cual es fundamental lograr un mayor número de aliados, porque en la actualidad es el gobierno del estado el encargado de apoyarlos económicamente, “pero necesitamos encontrar más aliados para que esto funcione positivamente”, enfatizó.

“Por ejemplo, el gobierno estatal va a construir una Biblioteca en Tuxpan, con un proyecto donado por la arquitecta Fernanda Canales, un municipio afectado por el huracán, donde se requiere de una biblioteca comunitaria, para la que buscamos un acervo de mil libros. Ya tenemos los dos primeros, donados por Élmer Mendoza, quien los dejó firmados. Al mismo tiempo, sería muy bueno que pudiéramos dotar de acervos tanto a bibliotecas como a libroclubes. Nos han apoyado mucho de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Colegio de México, y ya hubo un compromiso de Paco Ignacio Taibo II, quien trabajó con animadores de lectura”.

Destino turístico

Desde la perspectiva de Lorena Elizabeth Hernández, uno de los mayores éxitos del festival es que la gente voltea hacia Tepic, que se convierte en un destino turístico importante. Advirtió que en la actualidad, la capital nayarita tiene que mostrar su gran programa artístico y cultural a escala nacional.

Indicó que el programa El festival va a tu escuela “se convirtió en una experiencia muy rica, con la participación de más del doble de escuelas con respecto al año pasado, no solo de enseñanza básica, sino que también fuimos a la Universidad Autónoma de Nayarit y nos acercamos a lectores más pequeños. Impactamos en diferentes espacios, estuvimos en tres plazas al mismo tiempo: la Plaza Bicentenario, el Parque Principal y en la plaza de Xalisco. Lo importante ahora es no desbordarse”.

Programa variado

Durante los cinco días del encuentro literario se desarrollaron más de cien actividades.

Espacios

El número de instituciones participantes creció este año y pasó a 37, con dos espacios para destinados a la Universidad Autónoma de Nayarit.

Ventas

Al aire libre, Educal logró superar las ventas que tiene en museos y centros de arte, con un promedio de 100 ejemplares vendidos diariamente.

Más vendidos

Los libros más vendidos en el Fondo de Cultura Económica fueron El instante amarillo, de Bernardo Fernández Bef; El libro salvaje, de Juan Villoro y La oveja eléctrica, de José Gordon.

Visitantes

Alrededor de 35 mil visitantes acudieron a las diferentes sedes, 15 mil de ellos como parte del programa el Festival va a tu escuela.

