El nivel de engagement de Facebook ha disminuido; sin embargo, los analistas proyectan que Instagram será el motor de los ingresos publicitarios de la firma hacia los próximos años

CIUDAD DE MÉXICO .- Si bien los números de la compañía, cada trimestre, reflejan la suma de nuevos usuarios el nivel de engagement que estos tienen con la red social sí ha disminuido, y de acuerdo con analistas, una opción para volver a cautivar a los usuarios de Facebook está en Instagram y en el comercio social.

Previo al cumpleaños 15 de Facebook el cuatro de febrero, Mark Zuckerberg, fundador y CEO de la empresa, anunció su intención de juntar las diferentes plataformas de la empresa: Messenger, Instagram, WhatsApp y Facebook, en un mismo ecosistema, el cual dijo traerá nuevas experiencias centradas en la mensajería y las oferta comercial.

Cifras de eMarketer proyectaron que a lo largo de 2019 los ingresos publicitarios de Facebook crecerán 23.5%, hasta sumar 67,200 millones de dólares, sobretodo impulsado por Instagram, pues aunque la integración de plataformas no ha ocurrido, la consultora ya cuenta a esta propiedad junto con Facebook al hablar de ingresos publicitarios.

De acuerdo con Matteo Ceurvels, Analista regional de América Latina y España de eMarketer, la integración de plataformas tenderá el ecosistema visual suficiente para hacer que los usuarios se sientan cada vez más atraídos a comprar y descubrir estilos de vida en la plataforma.

“Gracias a Instagram, parece que Facebook tendrá las condiciones correctas en 2019, para hacer este año el año del comercio social”, dijo en entrevista con Expansión.

La intención de Facebook que convertirse en un punto de encuentro no solo de fotos y likes si no de compras y consumo es una línea que han perseguido desde hace tiempo, prueba de ello es la integración de marcas a Messenger con funciones de atención a cliente como chatbots o la posibilidad de poder dar de alta negocios en Whatsapp; sin embargo, el analista advierte que será hasta ahora que con un ecosistema integrado puedan generar tracción para anunciantes y consumidores.

Brian Blau, analista de VTime destaca que otros caminos para generar nuevas experiencias de consumo serán los ambientes inmersivos de Facebook en realidad virtual y aumentada en equipos como Oculus, en el cual la empresa ya ha mostrado avances de interacción social desde su conferencia F8 de 2017.

“Creo que serán los líderes en los siguientes dos años y van a tratar de establecer las experiencias inmersivas como uno de los ejes más importantes de la empresa. Han estado hablando mucho de AR y es una tendencia que están apoyando mucho al igual que la tecnología de la cámara y yo creo que sí vemos más productos en este sentido”, dijo Blau en entrevista.

En cuanto al detalle de estos nuevos proyectos aún no se conoce más allá de la intención. Expansión buscó a Facebook México; sin embargo, no estuvieron disponibles para un comentario al cierre de esta edición; no obstante, los datos de su más reciente reporte de resultado al cierre de 2018, destacaron la importancia de lnstagram en formatos como las “historias” y mencionaron el alcance que la empresa tiene al sumar las interacciones en todas sus plataformas.

Actualmente 2,700 millones de personas usan todas las plataformas de Facebook mensualmente e Instagram ya registra 500 millones de usuarios diarios en sus “historias”.

No todo brilla

Aunque pareciera que tras 15 años de historia y likes, el futuro de la empresa está resuelto, no lo es. En 2018, el escándalo de privacidad y mal uso de datos personales de casi 90 millones de usuarios dejó a la empresa con un fuerte golpe de imágen, el cual de acuerdo el analista de eMarketer, representa uno de los mayores retos en el futuro de Facebook, pues deben ganarse de nuevo la confianza de los usuarios.

“Si la compañía no es capaz de aprender de sus errores, después de varios escándalos de privacidad de datos, esto bien podría tener un impacto negativo en la base de usuarios más adelante”, dijo.

Aunado a esto parte de regresar esa confianza a los usuarios deberá estar apalancada en medidas nuevas y cambios en la administración de la firma, pues para Ceurvels, no tener un cambio palpable en el liderazgo no ayudaría a elevar el engagement con la gente, aunque ello implique incluso un futuro sin Zuckerberg a la cabeza.

Facebook sin Zuckerberg

En medio de los escándalos de CA en 2018, algunos analistas pedían un Facebook sin Mark Zuckerberg.

Para otras tecnológicas como Uber, dejar ir a su CEO y fundador, fueron una solución ante momentos de crisis; sin embargo, a la fecha la dirección de la empresa continúa en las mismas manos, quienes reiteran en llamadas con inversionistas que están haciendo su mayor esfuerzo por mejorar el servicio y anticiparse a los errores.

Sin embargo Ceurvels, proyectó que para probar que aprendieron algo de los problemas de 2018 la empresa debe cambiar sus tácticas de acercamiento a los datos de los usuarios de forma notoria, de otra forma, la posición de Zuckerberg sí podría cambiar.

“Minimizando la responsabilidad sólo se extiende el problema. Facebook no puede cambiar cómo manejó las cosas pero sí puede cambiar las tácticas en las que se moverá hacia adelante. Sí los líderes de la empresa no pueden hacer esto es posible que Zuckerberg pierda su posición de CEO y sería una forma de mostrar que pueden pensar primero en el consumidor, como lo hizo Uber al traer a Dara Khosrowshahi en 2017”, dijo

Para Ceurvels, la recomendación en cuanto al liderazgo de la compañía se centra en ver más allá de los problemas externos que han afectado a la empresa y comenzar por resolver los conflictos que hay puertas adentro.

“El problema de Facebook no es solo la filtración de información, los escándalos de seguridad, las noticias falsas o que Rusia se metiera en las elecciones, el problema es Facebook en sí mismo”, dijo.

Esta nota originalmente se publicó en Expansión