Una startup llamada Zero Mass Water desarrolla un sistema para recolectar el vital líquido, aún en climas desérticos

SAN FRANCISCO .- En las montañas que rodean a Scottsdale, Arizona, las cuatro personas y los dos perros que viven en la casa de Cody Friesen reciben todo el agua que necesitan para beber y cocinar de dos paneles montados en su techo.

Scottsdale, un lugar en donde llueve con poca frecuencia y tiene temperaturas de más de 37 grados durante el verano, no es el lugar en donde abunda el agua. Pero Friesen, un profesor adjunto de ciencias de los materiales de la Universidad Estatal de Arizona, también es el fundador de una startup que ha generado una solución para recopilar agua, aún en climas desérticos.

Bajo el nombre de Zero Mass Water, esta utiliza paneles solares en los techos –como el de su casa– para potenciar un sistema de recolección de agua que suena casi como si se hablara de alquimia: toma la humedad del aire, la limpia y la destila para que se pueda utilizar para cocinar la cena o servirles agua a los perros.

Los humanos tienen un problema de agua

Aunque la Tierra está cubierta de agua, la que es potable es finita y pequeña. El agua salada de los océanos representa el mayor volumen en el mundo, mientras que la dulce representa solo 2.5% del total, y de ella, solo una pequeña parte puede ser utilizada por los humanos.

Sin embargo, la demanda por el agua no para, y miles de millones de personas no tienen un acceso fácil a ella. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud de 2015, 29% de la población mundial (2,100 millones de personas), no tenían una fuente de agua potable de la cual pudieran disponer cuando quisieran.

El futuro no es esperanzador: para 2025, la OMS considera que la mitad de la población vivirá en zonas en donde no habrá suficiente agua limpia.

Zero Mass Water y Watergen (una startup que acaba de presentar un dispositivo que genera agua para casas y oficinas) esperan ayudar. Si sus sistemas son lo suficientemente accesibles y eficientes para atraer a consumidores y negocios, puede que tengan la posibilidad de aliviar este problema.

¿Cómo tomar agua del aire?

Los paneles de Zero Mass Water toman la luz solar para generar electricidad y producir calor. La electricidad prende componentes como ventiladores que empujan el aire a través del material que la compañía generó para absorber la humedad. Entonces, cuando el material se expone a la luz solar, respira vapor de agua. Hay un depósito de 30 litros dentro de cada panel para contener el agua resultante.

“Estamos destilando de manera efectiva el aire, si quieres que suene bien”, dijo Friesen en una entrevista con CNN Business.

Los paneles también se conectan a una bomba que puede transportar el agua del techo (por ejemplo, a un grifo de agua en su cocina) para su uso.

Friesen dice que hasta el momento los paneles, bajo el nombre de Source, se venden en más de 18 países. La empresa se ha asociado con grupos aborígenes en Australia y ha vendido también a personas con buenos recursos.

Un par de clientes se han “desconectado”, como lo llama Friesen, utilizando el agua que producen estos paneles para todas sus necesidades. Y la oficina de Zero Mass Water en Scottsdale tiene una granja vertical regada completamente por el sistema.

Por lo general, solo produce el agua suficiente para cocinar y beber, y dependiendo del clima y las necesidades de su hogar, tal vez mucho menos. En promedio, un panel producirá 4 litros por día, explicó. Eso significa que una casa con una configuración estándar de dos paneles captaría aproximadamente 8 litros en un día.

Watergen, que también genera agua del aire que nos rodea, no utiliza energía solar. La compañía dice que puede producir mucha más agua con un producto llamado Genny, que apunta a reemplazar los enfriadores de agua en hogares y oficinas.

Genny se parece a una cafetera futurista y pesa 50 kilos. De acuerdo con el presidente de Watergen USA, Yehuda Kaploun, producirá un promedio de 18 litros por día cuando esté disponible a fines de este año. La compañía afirma que también limpiará el aire en interiores.

El dispositivo funciona de manera similar a un aire acondicionado o deshumidificador. Un ventilador aspira aire, que luego se filtra y enfría hasta un punto de rocío (una temperatura a la que el agua comienza a condensarse). El agua resultante se filtra una vez más antes de que esté lista para beber, mientras que el aire limpio sale a la habitación.

Kaploun dijo que Watergen tiene dispositivos en uso en todo el mundo: 10 ubicaciones alrededor de Hanoi, Vietnam usan los sistemas de Watergen para proporcionar agua potable a los residentes, dijo Kaploun. En Estados Unidos, está en algunos hospitales, y el Ejército también lo usa.

“El uso para esto está en cualquier lugar en donde necesites agua”, dijo Kaploun. “Esperamos ser capaces de ayudar y crear la forma en que se entrega el agua en todo el mundo”.

Darse cuenta de la realidad… y del precio

Dado que el agua potable solo comprende una pequeña fracción del agua que usamos, Rutger Hofste, analista de datos asociado de la organización de investigación sin fines de lucro World Resources Institute, dijo que los dispositivos de compañías como Watergen y Zero Mass Water podrían ser útiles solo para eso.

A pesar de las promesas de estos sistemas sobre capturar agua del aire, es poco probable que sirvan para reemplazar las fuentes naturales de captación de agua. Por un lado, aún no producen nada cercano al total de agua que realmente usamos: si vives en Estados Unidos, eso va de 40 a 400 litros de agua por día.

Además de que no son baratos. Genny costará alrededor de 1,500 dólares, además del precio de electricidad necesario para generar agua. Kaploun dijo que Genny genera 4 litros de agua por kilovatio hora. En Estados Unidos, donde los consumidores pagaron un promedio de 13 centavos por kilovatio-hora por la electricidad a fines de 2018, eso sería un adicional de 237.25 dólares por año, suponiendo que el dispositivo captara su promedio de 20 litros por día.

Los panales de Zero Mass Water cuestan 2,000 dólares por pieza y tienen una vida de 15 años. Dado que una casa promedio necesita al menos dos paneles, esto equivaldría a 4,500 dólares si se agrega la instalación.

Aún si los precios de estos sistemas se reducen y se vuelven más eficientes, es claro que no existe una fuente infinita de agua en la atmósfera. El Servicio Geológico de Estados Unidos estima que solo el 0.001% del agua total de la tierra está en la atmósfera.

Otro problema para estos dispositivos es que captar agua del aire no funciona, o no tan bien, en algunos climas. Si hace mucho frío, por ejemplo, el sistema de Zero Mass Water entrará en un “modo de hibernación” y no funcionará tan bien en lugares nublados en comparación a como lo hace en otros más soleados.

Watergen también necesita de ciertas condiciones para funcionar correctamente. Kaploun dijo que Genny requiere de 30% de humedad y temperaturas de más de 10 grados para su funcionamiento óptimo.

“El principal problema es que generalmente trabajan en ambientes tropicales, días cálidos y húmedos, en verano”, dijo Majid Bahrami, profesor de la Universidad Simon Fraser que prueba sistemas que condensan agua del aire en su laboratorio.

Esto no quiere decir que Bahrami crea que van a fallar. El mercado para generar agua potable es enorme y “estas tecnologías, en mi opinión, son pedazos de un rompecabezas”, dijo el profesor.

Está tan intrigado por las posibilidades que él también está creando una startup, WaterGenics, para generar agua del aire.