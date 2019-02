El ex presidente Felipe Calderón, agradeció la disculpa del presidente Andrés Manuel López Obrador y reiteró que “he actuado con rectitud no sólo legal, sino ética en éste y en otros casos que tienen que ver con mi trabajo y mi previa responsabilidad”.

Calderón Hinojosa refrendó en sus redes sociales su disposición a dialogar sobre éste y otros temas importantes con el mandatario.

“Potenciales conflictos de interés se evitan con el plazo de ley. No resolvería el no laborar para empresas extranjeras, puesto que sobre las nacionales el gobierno tiene incluso mayor poder. Y si lo correcto fuese no trabajar para ninguna, ¿de qué viviría un presidente honesto?”, escribió.

El día de ayer, aunque omitió nombrarlo, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó de tráfico de influencias, corrupción y coyotaje al ex presidente Felipe Calderón porque en su momento fue consejero asesor de una empresa contratada durante su sexenio (2006-2012) para venderle energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“No sólo fue a este ex presidente (Calderón), sino quienes estaban en la Secretaría de Energía terminaban y se iban a trabajar a empresas a las que les habían dado contratos con subsidio. ¿Cómo se le llama a esto?: conflicto de intereses, coyotaje, corrupción”, criticó el mandatario.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior