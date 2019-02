Compañías de transporte de Estados Unidos se quedan con operadores mexicanos porque están altamente calificados, asegura Arturo Rangel

El déficit de cerca de 50 mil operadores de transporte en México se agrava no solo porque las carreteras son más inseguras, sino porque esta escasez que también afecta a Estados Unidos provocó que las empresas de ese país comiencen a facilitar trámites de visas para la mano de obra especializada.

Ya sea porque cada vez son más frecuentes las quejas de falta de operadores o bien por anécdotas de operadores que se van a Estados Unidos, pero una tendencia en los últimos meses es la contratación de conductores mexicanos por parte de firmas estadounidenses porque están altamente certificados, explicó el vicepresidente de asuntos exteriores de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Arturo Rangel.

De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el autotransporte en México emplea a más de 2 millones de personas, principalmente choferes y micro empresarios, hombres-camión, que circulan en las carreteras con vehículos de antigüedad promedio de 18 años. Se estima que por autotransporte se moviliza 56 por ciento de la carga nacional y que 96 por ciento de los pasajeros se traslada en autobús.

Los operadores en México acreditados en el estándar de competencia del Consejo Nacional de Normalización, Certificación de Competencias Laborales (Conocer) cumplen con los requerimientos necesarios para la conducción de dobles remolques y los hace muy atractivos para el mercado estadunidense, comentó Arturo Rangel.

Con un paquete de prestaciones, el incentivo de cambio de vida atrae a los operadores, lo que implica también “poder atravesar de costa a costa las carreteras de EU sin problemas de inseguridad o de que te pueden asaltar o que te pueden robar la carga, además el incentivo de ganar en dólares”.

Hasta el momento no se tiene un estudio consolidado para conocer con claridad las cifras de cuántos operadores se han ido, pero comienza a verse la ausencia, a tener que subir los salarios para retenerlos y eso también se ve reforzado ahora con los operadores que va a requerir el gobierno federal para manejar las pipas de gasolina, agregó.

El pasado miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se habían contratado a mil 600 conductores de pipas para el transporte de gasolina en el país.

La falta de operadores es un problema que se viene arrastrando desde hace 10 años y es un fenómeno mundial que se ha acrecentado; solo en EU hacen falta cerca de 250 mil operadores calificados; también faltan operadores en Europa y en algunos países de América Latina, refirió el presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), Enrique González Muñoz.

Destacó que en EU los salarios para los operadores son más altos, aunque también los costos de la vida son en dólares y la situación migratoria está por revisarse. “Próximamente haremos un testimonial de los operadores que se han ido, que han regresado y que nos han expresado que hay cierta discriminación, que viven bajo mucho temor”.

Consideró que esta situación se debe a la falta de vocación o “cariño” por ejercer el oficio, a que no hay capacitación, ya que el crecimiento que ha tenido el sector en los últimos años ha sido mayor que la capacitación y la oferta de los operadores.

Para adiestrar a los operadores, Canacar tiene convenios en siete Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial y tendrán dos más en el Estado de México, uno en Tlaxcala, Mexicali, Baja California, Manzanillo, Colima y Guadalajara.

González Muñoz adelantó que se pretende tener el doble de centros de capacitación con lo que se cuenta porque es la manera de dignificar el oficio y profesionalizar al sector.

Los riesgos de no tener operadores especializados son que no se utiliza ciento por ciento el parque vehicular, pero el líder de Canacar insistió que no se puede tener gente en las carreteras que no esté preparada porque se pueden generar siniestros.

Si bien el uso de vehículos autónomos es una solución distante para la falta de operadores, comentó que ya hay con menor grado de dificultad en su operación, pero “hay quienes quieren ser operadores pero no pueden porque es un oficio de alto profesionalismo”.

Contratados, 1,600 para pipas

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó el pasado 30 de enero que el gobierno federal contrató a mil 600 conductores de pipas, que junto con la adquisición de tanques-cisterna permitirán transportar cada día 140 mil barriles de combustible y hasta 280 mil si hay algún imprevisto. La convocatoria inicial del gobierno era contratar a 2 mil choferes para 500 pipas que se iban a comprar. La oferta laboral ofrecía salarios justos (14 mil 500 quincenales ) y prestaciones de ley. De acuerdo con la Sedena, en la primera parte de la convocatoria hubo 5 mil 362 aspirantes interesados en estos puestos.

Esta nota originalmente se publicó en Milenio