“Cualquier juez, magistrado, ministro, que proteja a un delincuente de cuello blanco, que solape a un acto de corrupción, cuando menos, va a ser denunciado, cuando menos. Nada de que me voy a quedar callado, una cosa es el respeto a otro poder y otra cosa es que sabiendo que hubo una transa, me quedé yo callado, porque no voy a ser cómplice. El pueblo se cansa de tanta pinche transa, para que quede claro”, expresó.