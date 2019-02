Brayan Mauricio ‘N’, presunto líder de ‘La Unión de Tepito’ está vinculado al feminicidio de la escort venezolana Kenny Finol

CIUDAD DE MÉXICO.- Entre los habitantes de Nezahualcóyotl, en la zona norte del municipio, se escondía Brayan Mauricio ‘N’, conocido como ‘El Pozoles’, líder de ‘La Unión de Tepito’ organización delictiva que opera en la Ciudad de México.

Derivado de las diferentes líneas de investigación relacionadas con diversos delitos cometidos por los integrantes de dicha organización como son narcomenudeo, extorsión, cobro de piso y explotación sexual, principalmente de mujeres extranjeras se logró dar con el paradero de Brayan de 26 años.

Presuntamente el detenido pudiera estar relacionado con la muerte de Kenny Finol, escort venezolana hallada muerta y con huellas de tortura en el municipio de Ecatepec el año pasado.

Algunos de los vecinos de la calle Bosques de los Continentes en la zona norte de Nezahualcóyotl no quieren hablar al respecto por miedo y otros se han mostrado sorprendidos, pues desconocen a quienes tienen de vecinos.

“Bueno ha habido como en todos lugares, hay casas que aparecen casas normales, son casas donde se llegan a encontrar a detectar, que tienen a gente detectada, delictivas que se desconocen, pero no se sabe, son casas habitación no se sabe lo que sucede”, indicó uno de los vecinos de nombre Javier.

En tanto que, Rafael González comentó “Hay que erradicarlos, porque no, no es, hay mucha gente de dinero aquí, pero no sabemos de qué índole lo consiguieron, ilícitos que cometen secuestros”.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior