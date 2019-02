Poco se conoce de las situaciones que viven los futbolistas cuando están a un par de partidos de perder su sitio en Primera División.

Los Tiburones Rojos, con la obligación de ganar cada duelo, enfrentan al Guadalajara que puede convertirse en líder del torneo.

En caso –muy viable– de que el Veracruz descienda, Cristian Menéndez y Sebastián Jurado no tendrían trabas para encontrar un espacio en otro club de la Liga MX. Sin embargo, eso no quita la angustia e impotencia de la lucha actual para que los escualos no caigan al Ascenso MX.

“Es difícil no hacer oídos sordos a todas las cosas que se dicen, a las noticias que salen. El torneo anterior hicieron una encuesta sobre qué equipo iba a descender y los cinco periodistas que estaban en el pánel dijeron que nosotros. A uno no le gusta eso, pero por algo era”, comentó el Polaco, en charla con El Gran Diario de México.

El capitán aseguró que el vestidor se encuentra muy unido, a pesar de que una derrota podría darlos por descendidos apenas en la fecha 5. Sin embargo, es consciente de su futuro y, tras un buen torneo en lo personal, podría llegar la opción de firmar con otro club.

Mientras que Sebastián Jurado, el joven portero de 21 años de edad, quien disputa su primer torneo como estelar, explicó que la lucha por no descender lo fortalece en el inicio de su carrera profesional.

“Te curte mucho como jugador, en el tema de la presión y de lo que te estás jugando. Hoy me enfoco en el tema y, seguramente, será algo que me ayudará en el carácter, porque te forma de alguna manera para el futuro”.