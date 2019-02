“Primero México y después el extranjero” sentenció este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador al anunciar que serán revisados los acuerdos que permitieron la venta de sustitutos de azúcar en territorio nacional provenientes de otros países.

Al afirmar que no está en contra del libre comercio, pero que su deber es velar por el bienestar de los productores mexicanos, el presidente López Obrador sostuvo que los productores de azúcar recibirán un buen trato por parte de su gobierno.

“Es muy importante también que yo les diga a los productores de caña de Veracruz que vamos a estar muy pendientes para que no resulten afectados, que al contrario que cada vez tengan más beneficios, ahora vamos a revisar los acuerdos que hicieron de la venta de azúcar al extranjero y los permiso que dieron para utilizar edulcorantes que vienen del extranjero; sí queremos el libre comercio y vamos a respetar los acuerdos, pero vamos a defender al productor nacional, primero México y luego el extranjero”, destacó el jefe del Ejecutivo federal.

El presidente señaló lo anterior en el marco de la presentación del programa Sembrando Vida en Córdoba, Veracruz, el cual beneficiará a 230 mil productores que mes a mes recibirán 5 mil pesos para el apoyo de sus cultivos a lo largo de 575 mil hectáreas en las cuales se sembrarán árboles frutales, maderables, así como maíz, frijol y calabaza.

Desde el Parque 21 de Mayo en Córdoba, el presidente también anunció que el próximo martes 5 de febrero dará a conocer un plan que beneficiará a todas aquellas personas que en la actualidad pagan un crédito del Infonavit.

De lo que se trata, dijo el presidente, es que la hipoteca no sea eterna como le han manifestado a lo largo de sus giras distintos ciudadanos.

“En mis giras del país hay mucha preocupación porque los que tiene créditos del Infonavit pagan y pagan y pagan y no terminan de pagar, el martes voy anunciar un programa para apoyar a los que tienen créditos del Infonavit y a nadie se le va a despojar de sus casas, a nadie”, advirtió el presidente en medio de aplausos de los asistentes al acto donde estuvo presente el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez y la secretaria del bienestar, María Luisa Albores.

Después de detallar uno a uno los programas sociales de apoyo a jóvenes, personas de la tercera edad, niños en etapa escolar básica y media superior, López Obrador argumentó que trabaja 16 horas al día para limpiar “poco a poco el cochinero” que había en el gobierno, pero también para impedir que en el futuro puedan revertirse los cambios que harán posible la Cuarta Transformación de México.

“Va alcanzar el tiempo y van alcanzar los seis años porque no estoy trabajando ocho horas diarias, estoy trabajando 16 horas diarias y vamos hacer en seis años doce porque no va haber reelección (…) pero con seis años nos va alcanzar para sentar las bases y para que ya no puedan dar para atrás a toda la transformación que se va a iniciar en este sexenio” pronosticó López Obrador.

Al poner en marcha el programa Sembrando Vida en Veracruz, se generarán 20 mil empleos permanentes durante todo el sexenio en esta entidad.

En la primera etapa de este programa participan los municipios de Acayucan, Papantla y Córdoba.

A nivel nacional se prevé la creación de 400 mil empleos, los cuales deben estar listos para el 2020.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior