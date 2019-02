A México The Chemical Brothers regresará como parte del Festival Corona Capital Guadalajara, el 11 de mayo, y el 12 del mismo mes en el Pepsi Center de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO.- El dúo británico de música electrónica The Chemical Brothers estrenó su sencillo “Got to keep on” y compartió detalles de su noveno álbum de estudio “No geography”, que saldrá a la venta el 12 de abril próximo.

El disco incluye éxitos que ya se han dado a conocer como “Free yourself”, “MAH” y el reciente “single” “Got to keep on”; asimismo, hay colaboraciones de reconocidos artistas como la cantante y compositora noruega Aurora y el rapero japonés Nene, quien aparece en “Eve of destruction”.

Para los músicos el CD resulta ser una extraordinaria liberación musical, una placa musical que se encuentra junto al clásico debut del dúo “Exit planet dust” y “Further”, de 2010, materiales que escribieron las reglas respectivamente y luego las reimaginaron por completo.

El grupo llevará de gira su psicodélico espectáculo en vivo, después del lanzamiento del material discográfico, para una serie de conciertos en estadios y como acto estelar en festivales de todo el mundo durante este año.

A México The Chemical Brothers regresará como parte del Festival Corona Capital Guadalajara, el 11 de mayo, y el 12 del mismo mes en el Pepsi Center de la Ciudad de México, se informó en un comunicado.

