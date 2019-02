El gobierno de la Ciudad de México instaló unidades móviles del Ministerio Público (MP) en cinco estaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el objetivo de que las mujeres usuarias del Metro denuncien o proporcionen información sobre posibles secuestros, tanto dentro como fuera de las estaciones, el gobierno de la Ciudad de México instaló unidades móviles del Ministerio Público (MP) en cinco estaciones donde usuarias de redes sociales han señalado tentativa de secuestro.

La procuradora general de Justicia, Ernestina Godoy, explicó que estas células del MP móviles tendrán la misión de atender y orientar de forma prioritaria a las mujeres que ya han sido objeto de este tipo de acción, y serán apoyadas para el inicio de carpetas.

Godoy Ramos dijo que se escogieron las estaciones: Tacubaya, Martín Carrera, Coyoacán y UAM-I, que han sido mencionadas por las denunciantes en redes sociales.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que, aunque fuera un solo caso, tiene que haber respeto.

“Nuestro compromiso de que esto no se va a tolerar, no lo vamos a dejar pasar, que no va a haber impunidad. La mejor manera de gobernar como mujer es protegiendo a las mujeres de la Ciudad de México”, puntualizó.

Y debido a que estas jóvenes no pudieron concretar su denuncia ante el MP porque no se efectuó el delito, la procuradora informó que se reclasificarán las carpetas de investigación, a fin de que se reciban este tipo de denuncias y quede registro.

Indicó que habrá abogadas de la Secretaría de las Mujeres en estas unidades móviles, pues el personal de los MP falla en la atención con perspectiva de género.

Zoé y Estela, jóvenes que denunciaron en sus redes sociales el intento de secuestro en inmediaciones del Metro, asistieron a este anuncio y compartieron su experiencia:

“Esto no fue un robo, pero me robaron mi tranquilidad”, dijo Zoé.

En un comunicado, la Comisión de Derechos Humanos capitalina indicó que a diario las mujeres realizan 10 millones de desplazamientos, de los cuales 73.9 por ciento son en transporte colectivo.

El organismo aseguró que nueve de cada diez mujeres que utilizan el transporte público han sufrido actos de violencia.

Por su parte, los diputados locales Emmanuel Vargas y Eduardo Santillán, de Morena, señalaron que habrá cambios en los sistemas y programas de seguridad del Metro para garantizar la integridad de los usuarios, principalmente de las mujeres.

En redes

Ayer al mediodía un usuario de Twitter con la cuenta @deasp11 reportó el momento en que una joven forcejea para no ser secuestrada, cuando un hombre intenta subirla a una camioneta en la colonia Pedregal de Santo Domingo, a cinco cuadras del Metro Universidad, en la alcaldía de Coyoacán.

Hubo denuncias: Godoy

Mujeres que fueron víctimas de intento de secuestro en inmediaciones de algunas estaciones del Metro sí acudieron a denunciar, pero ante el nerviosismo, sus denuncias fueron catalogadas como robo de pertenencias, lo que no había permitido identificar el delito, aseguró la procuradora general de Justicia, Ernestina Godoy.

“Nuestros Ministerios Públicos recibían los testimonios, y como no les habían ni robado ni secuestrado, preguntaban ¿qué vienen a denunciar?

Si una mujer llega con alteraciones, debieron haberla recibido. Empezaron a clasificarlas como tentativa de secuestro o tentativa de privación de la libertad.

Los MP empezaron a clasificar mal porque ponían los casos como robo de celular o de objetos”, señaló.

Godoy Ramos y el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, firmaron convenios de colaboración con Salvador Guerrero Chiprés, titular del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la Ciudad de México.

Usan Metro para cobro de secuestros: PT

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Emilio Manzanilla Téllez, denunció la existencia de una presunta red criminal entre la Policía Bancaria e Industrial (PBI), encargada de la seguridad en las estaciones del STC Metro, y los jefes de estación, quienes en complicidad con la delincuencia organizada permiten la comisión de varios delitos, incluso el uso de las instalaciones para cobros de rescates de plagios y extorsiones.

“Como no hay cámaras –o no funcionan las cámaras– y no agarra la señal del celular, se cobran muchísimos secuestros que se comenten en la Ciudad de México. En las estaciones de la Línea 12 principalmente se cobran los rescates”, afirmó el legislador del PT por el Estado de México.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior