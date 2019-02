La mexicana está trabajando con Ridley Scott, Nicolas Winding y Catherine Hardwicke

CIUDAD DE MÉXICO.- En 10 años la mexicana Cristina Rodlo se ha posicionado como uno de los nuevos rostros del panorama fílmico y televisivo. Trabajó en Fortuna, Dos lunas y Capitán Camacho para después ser parte de series como Run Coyote Run y El vato.

Luego de algunos castings, la originaria de Torreón consiguió ser la única mexicana en la serie de suspenso y miedo The Terror, producida por Ridley Scott, y fue fichada por el danés Nicolas Winding Refn para protagonizar la serie Too Old To Die Young. A esto se suma su trabajo en la nueva versión de Miss Bala, que se hizo en EU .

“En Hollywood ya se dieron cuenta de la importancia de los latinos y los negros. Lo vemos ahora con las nominaciones al Oscar, tres de las cintas nominadas tienen protagonistas negros y la otra es la nuestra, la mexicana, que es Roma. De ocho películas nominadas, en cuatro de ellas se ve la diversidad. Por fin romper barreras”, expresó Cristina Rodlo, vía telefónica desde Vancouver.

Rodlo, quien se encuentra en la tercera semana de filmación de The Terror, comentó que al trabajar en Estados Unidos percibe una presencia latina cada vez más fuerte en los diferentes sectores del entretenimiento.

“Los latinos nos debemos unir todavía más porque luego no lo hacemos. Como latina creo que tenemos la responsabilidad de lograr un cambio, para que se voltee a ver al latino de una forma diferente, que se nos respete. Desde hace años Salma Hayek lo inició y lo han continuado varios actores. Ahorita hay una nueva generación en la que estamos Eiza González, Karla Souza, Paola Núñez y yo. Poco a poco se está volteando a ver a México de otra manera”, explicó.

SUS PROYECTOS

Ambientada en la Segunda Guerra Mundial, la segunda temporada de The Terror, serie para AMC Studios, centrará su atención en el Ataque a Pearl Harbor que fue llevado a cabo por el Ejército Japonés en territorio estadunidense el 7 de diciembre de 1941.

Rodlo será la encargada de darle vida a Luz, una mexicoamericana que mantiene una relación amorosa con un japonés (Derek Mio).

“No he tenido la oportunidad de conocer personalmente a Ridley Scott. Estaría buenísimo que un día se apareciera en el set. Ha sido una gran experiencia el ser parte de esta producción, seguimos filmando y terminaremos en mayo.

“Prácticamente empezamos a rodar. Mi personaje vivirá cosas que nunca he experimentado. Tiene que ver con algo físico combinado con algo de terror, algo que la va a discapacitar”, reveló la actriz, sin dar más detalles.

En cuanto a su participación en Too Old To Die Young, serie realizada para Amazon, Rodlo se meterá en las entrañas del narcotráfico jugando un doble papel: una chica dentro de la delincuencia organizada que se convierte, a escondidas, en una vengadora que castiga al mismo círculo al que pertenece.

“Fue un sueño para mí el poder trabajar con uno de los directores más importantes del mundo. Lo que puedo decir de la serie es que la gente o la va a amar o la va a odiar, no hay más. Creo que todo mundo lo sabe con Nicolas Winding, sus proyectos son muy específicos y marcados, así que lo amas o lo odias.

“Mucho de lo que pasa en la serie supuestamente es México, pero se filmó en Los Ángeles y el realismo que le da Nicolas es increíble. Aprendí mucho del director danés, tiene una manera muy diferente de trabajo, prácticamente hacíamos una escena al día, pues él es muy meticulosos, perfeccionista y sabe muy bien cómo quiere las cosas”, recordó.

Será el 29 de marzo cuando en México se estrene Miss Bala, cinta basada en la propuesta que hizo hace ocho años la actriz Stephanie Sigman bajo la dirección de Gerardo Naranjo.

“Lo que quiero decirle a la gente es que no vayan a compararla con la película que hizo Naranjo, ya que es otra película. En lugar de decir que es un remake lo que tenemos que decir es que está ‘basada en’, pues lo único que tienen en común es que hay un concurso de belleza y que está el narcotráfico involucrado”, comentó Rodlo.

Rodlo interpreta a Suzu, la mejor amiga de Gloria (Gina Rodriguez), protagonista de Miss Bala. El personaje de Rodlo no existe en la versión mexicana y en la propuesta estadunidense es el personaje de Rodlo el que quiere entrar a un concurso de belleza.

“Ésta es una película de acción al cien por ciento y lo padre de esto es que hablamos de una heroína latina, El personaje de Gina Rodriguez se vuelve una mujer que defiende y eso es muy interesante. Me enorgullece que el 90% del elenco sea latino, algo que reafirma que nuestra presencia cobra cada día mayor importancia en Hollywood”, remató Rodlo.

¿QUIÉN ES RODLO?

Originaria de Torreón

Comenzó su carrera en 2008.

En 10 años ha trabajado en México y Estados Unidos.

En México inició en series como Dos lunas, Fortuna y Capitán Camacho.

Dio el salto con Run Coyote Run.

Con El vato fue conocida en más de 160 países.

Se trasladó a Estados Unidos para estar presente en castings y poder incursionar en producciones de Hollywood.

Actualmente realiza The Terror.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior