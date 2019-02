Tras un mensaje con una amenaza de un supuesto líder “huachicolero” en su contra, el presidente Andrés Manuel López Obrador negó incrementar su seguridad y aclaró que no hará caso a ningún acto de intimidación porque tiene su conciencia tranquila.

“Acerca de mi seguridad, vamos a continuar de la misma manera porque el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. No vamos a caer en ninguna provocación, no vamos a hacer caso a ningún acto de intimidación, tenemos nuestra conciencia tranquila, vamos a seguir con el programa de transformación, se va a acabar la corrupción, se va a acabar la impunidad, me canso ganso”, afirmó.

En conferencia de prensa mañanera, el titular del Ejecutivo federal explicó que ayer que se localizó la manta en Guanajuato no se registraron homicidios en esa entidad.

“Yo espero que vayamos serenando el país, no queremos la guerra. Tengo mucha fe de que vamos a conseguir la paz y la tranquilidad en el país”, aseveró.

Criticó que era una situación de pena ajena todos los aparatos de protección excesivos para el presidente y los funcionarios públicos.

Por lo que sostuvo que seguirá teniendo contacto con la gente para escuchar su voz y los problemas.

“Toda esa violencia, todos esos desaparecidos, muchos por la lucha entre bandas, pero también por la violencia del Estado, eso no va a volver a pasar, nunca más, y tenemos que convencer, persuadir a todos, yo creo en el ser humano y no creo que seamos malos por naturaleza, creo que algunos toman el camino de la delincuencia por las circunstancias”, expuso.

Esta nota originalmente se publicó en El Universal