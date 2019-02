La bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado quitó a la fracción del PRI un escaño, pues este viernes el senador expriista Noé Castañón Ramírez informó ante el Pleno su incorporación al grupo parlamentario que encabeza Dante Delgado.

El movimiento de Castañón Ramírez para llegar a otra bancada ya había transcendido desde el pasado miércoles, cuando a través de una carta al Partido Revolucionario Institucional (PRI) renunció a 20 años de militancia sin explicar el motivo, pero hasta hoy se hizo oficial en sesión del Pleno.

El senador Manuel Añorve, vicecoordinador del PRI en la Cámara Alta, dijo a Excélsior el pasado miércoles que Noé Castañón “se tardó en renunciar” porque nunca se integró a la bancada, a sus decisiones y reuniones previas a la sesión.

Cabe recordar que Castañón, quien llegó a la Cámara como senador suplente por la vía plurinominal, causó polémica antes de ocupar su escaño porque fue acusado por la vía judicial de violencia familiar por su exesposa Mayté López.

El pasado jueves, en diversas entrevistas, Mayté López expresó que no ha resuelto la situación con su esposo y que al momento no le ha permitido ver a sus hijos; sobre su renuncia al PRI expuso que no le sorprende su cercanía con Movimiento Ciudadano, pues incluso el senador Dante Delgado fue a su boda.

