Una de las prioridades de la red en 2019 será traer nuevas experiencias a través de sus plataformas de mensajería, las cuales son usadas por 2,700 millones de personas mensualmente

CIUDAD DE MÉXICO .- Si crees que por no tener Facebook te libras de la empresa, tal vez estás equivocado. Puede que no uses la red social pero recibes mensajes vía Whatsapp y otros tal vez solo dediquen imágenes a Instagram o están en un grupo de Facebook Messenger. En todos los casos estos usuarios forman parte de las estadísticas de la red social que mantiene cautiva a 35.5% de la población global.

Tras presentar su reporte de resultados para el cierre de 2018, la tecnológica dio a conocer que 2,700 millones de personas son usuarios activos mensuales de los cuatro servicios que conforman su familia de aplicaciones: Facebook, Messenger, Instagram y Whatsapp. De éstos, 2,000 millones son quienes usan al menos una de las plataformas, por lo menos una vez al dia.

El anuncio de la cifra vino después de que el diario The New York Times diera a conocer que la firma estaría buscando unificar sus servicios en una misma plataforma de mensajes integrados.

Durante una llamada con inversionistas y medios, tras el reporte, Mark Zuckerberg, CEO de la empresa, enumeró las cuatro prioridades de la firma para 2019 y una de ellas, dijo el ejecutivo, será la mensajería y las experiencias alrededor de ella.

“Pero en los últimos meses estuvimos muy enfocados en seguridad y no tanto en la experiencia; en los siguientes trimestres tendremos nuevas experiencias y la mensajería será el centro. Lanzaremos nuestras plataformas de pago por Whatsapp en más mercados, envíos de mensajes grupales privados, y subiremos más negocios a la plataforma para interactuar y la manera en la que conviven las plataformas y los grupos será más profunda”, dijo el fundador de 34 años de edad.

Si bien este movimiento no ha sido detallado al 100%, David Wehner, director financiero de Facebook, dijo que éstas cifras reflejan el tamaño de la comunidad de la empresa y adelantó que con el tiempo las métricas se irán consolidando.

“Reflejan el tamaño de la comunidad y que las personas usan más de una de nuestras aplicaciones. Vamos a seguir dando las cifras por separado pero en el futuro la manera general a la que nos referiremos a la empresa será con las cifras de la familia de apps y eventualmente hablaremos de una sola comunidad”, dijo el CFO, durante una llamada con inversionistas y medios de comunicación.

Juan Carlos Minero, director de estrategias de inversión para Black Wallstreet Capital, comentó a Expansión que esta medida de integración es una manera de compactar sus activos y poder ofrecer nuevas experiencias, como pagos, y así continuar diversificando la oferta de la compañía.

“Facebook se ha sabido reinventar con Whatsapp, con Instagram pero Facebook, como tal, parcialmente está condenado a fallar porque la empresa como tal ya no se ha reinventado. Ya no estaba invirtiendo tanto en reinventar la plataforma que los hizo y tienen que usar el capital que tienen para hacer otros de sus negocios más interesantes”, dijo el analista en entrevista.

Uno de los activos con más potencia actualmente a la plataforma es Instagram en el formato de videos cortos, conocidos como Stories, los cuales, dijo Zuckerberg, registran ya 500 millones de usuarios activos al día y es a quienes, “se busca enfocar más experiencias nuevas”, dijo el CEO de la tecnológica.

Las tres prioridades restantes de Facebook se enfocarán en el video, primordialmente su plataforma Watch (videos en vivo y contenido original) la cual intentarán que viva despegada del feed de noticias, para no canibalizar las experiencias, además de seguir enfocándose en elevar los estándares de seguridad en la plataforma, reducir el ruido de noticias falsas y contenidos violentos, además de encontrar maneras de conectar a aún más personas alrededor del mundo.

Pese a escándalos, no paran

Tras los escándalos de privacidad y hackeos que vivió Facebook en 2018, algunos analistas esperaban que el cierre del año reflejara números de usuarios o ingresos más bajos; sin embargo, los ingresos de la empresa registraron un alza de 30% entre el tercer trimestre de 2018 y el cuatro trimestre de ese mismo año para situarse en 16,900 millones de dólares.

Minero advirtió que pese a que fue un reporte atractivo se espera que a largo plazo, en el transcurso de 2019, los números de la firma mantengan el riesgo de más controversias.

“Se pensaba que iba a afectar más pero tenemos que ser conscientes que pese a un reporte atractivo, los escándalos van a seguir teniendo repercusiones porque la empresa está 20% por debajo de sus máximos antes del escándalo de Cambridge Analytica”, dijo el analista.

Tras el escándalo de Cambridge Analytica, sucedido en marzo de 2018, que comprometió datos personales de casi 90 millones de usuarios de la red, las acciones de Facebook acumularon una caída de 21.1% de enero a marzo de ese año.

“Si bien no están mayormente valuados los escándalos en este reporte, hacia adelante pueden seguir afectando el precio de la empresa. Facebook si es un activo de inversión, pero en 2019 hay que ser muy conscientes que el sector tecnología tal vez no está tan recuperado a pesar de tener reportes atractivos”, recomendó.

Aunado a ello, el CFO de Facebook, adelantó que en sus previsiones para 2019 se espera que el desempeño de los ingresos de la compañía pueda reducirse dado el incremento del costo de operación y los costos añadidos a impuestos.

“En 2019 esperamos que el ritmo de ingresos se desacelere de manera constante”, dijo el ejecutivo y añadió que los costos de operación crecerán entre 40% a 50%, sobretodo por la inversión en data centers, por otro lado, los costos por impuestos también crecerán.

“Las tasas de impuestos serán mayores pero tenemos confianza en invertir de manera más efectiva para cumplir con los objetivos de nuevas experiencias que ha marcado Mark”, concluyó.

Minero recomendó que si se tiene inversión en Facebook, actualmente representa un alto riesgo, por lo que no es recomendable apostar más a ésta acción.