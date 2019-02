Alexa Cisneros Cruz, exigió que se apliquen las leyes para que pueda asumir la presidencia municipal de Tezoatlán de Segura y Luna, en donde por un error no se le permitió ser edil, a pesar del acuerdo para respetar la paridad de género y que una mujer ocupara el cargo.

Su lugar fue ocupado por Moisés Castro, sin embargo, no tiene acreditación por parte de las autoridades estatales debido a este problema que se tiene.

Incluso los legisladores locales han convocado a que se respeten los acuerdos y derechos, para que el municipio funcione de manera correcta, y que se trabaje a favor de la sociedad en general.

Señaló que se puede lograr el cambio pues tiene el consenso del resto de regidores, con lo cual se respetarían sus derechos político-electorales como está ordenado.

De la misma forma, pidió a los pobladores de su localidad que no se dejen engañar, pues no se ha informado correctamente sobre lo que sucede, para que se verifique que no se trata de un acto fuera de la ley.