CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Michelle Pfeiffer compartió con sus seguidores de su recién creada cuenta de Instagram, una imagen caracterizada como la “Reina Ingrith”, para la segunda parte del filme “Maléfica”.

La estadounidense, quien dará vida a la rival de la protagonista, Angelina Jolie, solo muestra la mitad de su rostro en el que su rubia caballera aparece recogida y con adornos de perlas.

Además, tiene una especie de collar con seis tiras de perlas en color blanco y plata y en distintos tamaños, que baja desde encima de su oreja al cuello, mientras que deja ver la prenda plateada que porta, solo con mostrar una parte de su hombro.

Michelle acompañó la fotografía con el post “A little tease of Queen Ingrith #Maleficent2”, y a un día de su publicación, ya supera los 28 mil likes y más de 800 comentarios por parte de sus 83 mil seguidores, pese a que ella aún no sigue a nadie.

Aunque “Maléfica 2”, dirigida por Joachim Ronning, ya finalizó el rodaje en el que continúa con Angelina en el papel principal y con Elle Fanning como la “Princesa Aurora”, será hasta el 29 de mayo de 2020 que llegará a la pantalla grande.

Pfeiffer apenas cuenta con seis publicaciones en su red social, la primera de ellas corresponde a una escena de la película “Batman”, en donde aparece en su papel de “Gatubela”, pues justo con la frase “Meow Instagram” fue que el 16 de enero se unió a esta red.

