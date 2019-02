México es la sede del Primer Congreso de Cirugía Robótica de Latinoamérica, en el que se reunirán más de 200 expertos del mundo en cirugía laparoscópica y robótica.

El Primer Congreso AMCIR SRS LATAM muestra el futuro de las cirugías de mínima invasión con la ayuda de la tecnología, y con la cual México y Brasil son referentes en la región.

“Es una cirugía que ya no es futuro, es lo que estamos haciendo en todo el mundo; en Estados Unidos y Europa es de los utilizados, y en México vamos muy avanzados en este tema”, comentó Javier Kuri, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Robótica. “Creo que necesitamos enseñarle a México que estamos a la vanguardia y que todo el mundo tiene oportunidad de tener la experiencia de una cirugía robótica y los beneficios para el paciente y su salud”.

Médicos que fueron pioneros en el uso Sistema Quirúrgico Da Vinci hablaron de los beneficios de este robot tanto para los cirujanos como para los pacientes.

“La cirugía robótica es una parte de la innovación de la cirugía digital”, mencionó Carlos Domene, presidente de Sobracil. “Con mayor visualización y mejores manipulaciones de los tejidos, de las pinzas, de los instrumentos”.

“El robot no hace todo, podríamos argumentar que lo hace el cirujano, pero le da al cirujano capacidades aumentadas, le da súper poderes. Le da mayor visión, mayor destreza con las Manos, mejores ángulos y eso a la larga es beneficioso para los pacientes”, dijo Fernando Bayron, Proctor en cirugía robótica.

“Me he dado a la tarea de ayudar en el entrenamiento de cirujanos en Latinoamérica, no solo en Venezuela, eso me ha permitido venir México en varias oportunidades y tener lazos de amistad con cirujanos mexicanos, quienes están creciendo en esta tecnología de una manera impresionante”, aseveró Alexis Sánchez, pionero en Latinoamérica.

En el país están en operación 16 robots quirúrgicos Da Vinci. Desde el 2012 en el ISSSTE y en sistemas de salud privados.

“Había un solo robot cuando empezamos en el TEC San José en Monterrey, ahora tenemos 16 programas de cirugía robótica, estamos haciendo cerca de 2 mil procedimientos al año”, puntualizó Alejandro Marina, socio y director de Cyber Robotics, distribuidor exclusivo de Intuitive Surgical en México.

Ya suman 150 cirujanos los que han sido capacitados en Estados Unidos y Colombia para operar con el robot Davinci. Ante los beneficios buscan expandir su cobertura.

“Ahora queremos entrar al IMSS, dado que ya estamos en el ISSSTE, pues el IMSS tiene el mayor número de derechohabientes y estamos platicando con ellos para hacer un programa similar”, prosiguió Marina.

El Primer Congreso AMCIR SRS LATAM inició desde el 29 de enero con cirugías en tiempo real en distintos hospitales del país para que los médicos conocieran las ventajas de los equipos tecnológicos de mínima invasión.

El encuentro médico de alta especialidad finalizará este 1 de febrero en Expo Santa Fe, y tendrá valor curricular por la UNAM.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior