Con 10 nominaciones a los Oscar, tres de ellas para las tres actrices protagonistas: Rachel Weisz, Emma Stone y Olivia Colman, la nueva cinta de Yorgos Lanthimos es la firme competidora de “Roma” en los premios de la Academia y se estrena en México este 1 de febrero

Una cinta transgresora e irreverente pero con un toque cómico que no se había visto antes en la cinematografía del griego Yorgos Lanthimos. Así es La favorita, el filme que se sitúa en la corte de la reina Anne de Inglaterra en el siglo XVIII y que cuenta cómo todo cambia con la llegada al palacio de una nueva doncella, Abigail (Emma Stone) quién poco a poco comienza a robarle a la favorita de la reina, Lady Sarah (Rachel Weiz), algo más que toda su atención. Rachel Weisz, Emma Stone y Yorgos Lanthimos nos contaron por qué este proyecto es único.

La mano que mece la cuna

En el Hotel The Whitby en Nueva York se podía sentir la energía de los protagonistas de la película que no ha dejado de cosechar premios y expectativas desde su estreno en Venecia. La musa de Lanthimos, Rachel Weisz, quién trabajó con el cineasta griego en The Lobster nos contó que para este filme la preparación de los personajes fue muy importante porque además de las pruebas de vestuario, maquillaje, etc. las actrices pasaron tres semanas juntas para ensayar día y noche situaciones inusuales que Yorgos les planteaba, “nos ponía a hacer cosas muy vergonzosas y divertidas. Situaciones que eran muy complejas para que ni siquiera pudiéramos pensar en la frase que nos tocaba decir y dejáramos de estar tan conscientes de nosotras mismas todo el tiempo. La idea era provocar nuestra intuición, que no cuestionáramos el por qué estábamos diciendo las cosas y todo se sintiera espontáneo”.

Para Weisz, de lo que habla Yorgos en sus películas es de la condición humana: amor, pasión, poder, manipulación, libertad, codependencia. “Cómo las personas obtienen lo que quieren en diferentes tiempos y con diferentes reglas pero creo que hay un tema común y es el de la naturaleza humana”, explicó la actriz que desde que conoció a Emma y a Olivia asegura que es mejor persona.

“Porque son personas que te enriquecen y porque cada filme te cambia pues transforma tu imaginación y te lleva por caminos diferentes. En esta película pude imaginar que gobernaba un país y es un extraordinario lugar y sentimiento al cual poder ir en tu imaginación. Cada trabajo me lleva muy lejos de lo que soy y por eso es que amo tanto lo que hago”, nos aseguró quién interpreta a la persona favorita de la corte de la reina Anne (Olivia Colman) en este filme.

La manzana de la discordia

Si resumiéramos el papel de Stone en esta historia, eso sería: la manzana de la discordia. La persona que llega a sacudir todos los cimientos de la corte cuando la reina Anne se deja seducir por los encantos de la doncella que va mudando la piel de la inocencia por la del poder.

Para Emma no fue fácil conseguir este papel según nos contó, “tuve la oportunidad de conocer a Yorgos y hablar con él de todo lo que tenía en mente para la película y la verdad es que es un director muy amable y normal, pero básicamente le rogué para que me dejara hacer este papel porque no me lo ofreció y ya, sino que tuve que hacer una audición, trabajar en el acento y pasar por todo el proceso de selección”.

Stone leyó el guión de La favorita y decidió hacerla sin haber visto ninguna de las películas de Lanthimos, pero entre que la eligieron y pudieron filmar pasaron dos años en los que Emma tuvo tiempo para ver sus filmes y se sintió aún más afortunada de haber quedado en el reparto, “¡más quise trabajar con él! Yorgos hace películas con dinámicas únicas y fascinantes y es muy raro encontrar directores que hacen cintas así que también quieran trabajar conmigo así es que me pareció una gran oportunidad”, nos dijo entre risas.

La actriz de Arizona también contó que fue muy especial ser la única americana en este rodaje que se llevó a cabo en Inglaterra pues estar en locaciones con tanta historia fue una experiencia nueva para ella. Y hablando de retos, confesó que profesionalmente interpretar a Billie Jean en Battle of the Sexes ha sido uno de los papeles más importantes de su vida porque, “logré hacer cosas que pensé que nunca podría conseguir como actriz”.

El genio rebelde

David M. Benett via Getty Images Yorgos Lanthimos

“Nunca pienso en la audiencia y me siento mal al decirlo, pero es verdad porque no quiero comprometer mi visión. Eso al final no es auténtico así es que sólo hago decisiones pensando en qué es interesante, verdadero, intrigante y que valga la pena explorar”, fue lo primero que nos dijo Lanthimos, nominado al Oscar como Mejor director, al hablar de su visión del cine.

“Empecé a trabajar en este filme desde 2009 así es que no fue un plan hacer una película con un toque de comedia después de hacer mis otras cintas sino que simplemente se dio así. Desde un principio la historia me pareció muy interesante pero sabía que tenía que trabajar mucho en ella para darle mi toque y lanzarme a hacer todo lo que implica un filme de época. Así que empecé a aterrizar las ideas con Tony McNamara durante siete años, no consecutivos, pero sin dejarlo. Nos llevó mucho tiempo sentirnos cómodos con lo que habíamos logrado”, nos explicó.

Para Yorgos, “el casting es algo muy intuitivo. Lo que intento hacer siempre es imaginarme todo el filme en mi cabeza con ese actor y ver qué es lo que siento y luego los conozco. Muchas veces creo que lo que me atrae, además de su talento y presencia, es que tengan cualidades que son un poco contradictorias al personaje. No para todos los papeles pero sí en algunos de ellos con la idea de hacerlos chocar con el personaje y crear algo que ni siquiera nos habíamos imaginado o puesto en el papel”.

No te pierdas la próxima entrega de los premios Oscar el 24 de febrero.

Esta nota originalmente se publicó en Huffpost