Asegura el presidente que su administración impulsará todos los deportes; habrá apoyo para la preparación de deportistas, asegura

CIUDAD DE MÉXICO.- A poco más de un año de los Juegos Olímpicos que se celebrarán en Tokio, Japón, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su administración prepara un plan para apoyar y preparar a deportistas de alto rendimiento con miras a esas competencias.

El mandatario explicó en conferencias que su gobierno ya trabaja en el impulso a distintos deportes como el béisbol, el cual practica, así como del futbol, el basquetbol, el atletismo, el boxeo, entre otros.

“Tenemos un plan para apoyar la caminata, el boxeo, el béisbol… Pensamos en la preparación de los deportistas de alto rendimiento con miras a las Olimpiadas”, aseveró.

En la conferencia matutina, el mandatario anunció además que el equipo de béisbol, El Águila de Veracruz se integrará a la Liga del Verano.

Al ser cuestionado sobre posible descontento de empresarios por la llegada de los Sultanes de Monterrey, López Obrador aseguró que lo respaldan para impulsar el béisbol en México y para que invertir en el deporte y así reducir los gastos de los gobiernos.

“Los empresarios tienen nuestra confianza. Son gentes de bien, honorables. Me están ayudando los dos (Alfredo Harp y Francisco González) y no es por algo a cambio. No queremos estatizar el deporte; es decir, que sean los gobiernos los que se hagan cargo de financiar a los equipos de béisbol de la Liga del Pacífico y del Verano”, dijo.

El titular del Ejecutivo federal detalló también que impulsará la formación de escuelas para jóvenes prospectos en distintas disciplinas.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior