El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró debido a que no se ha aprobado la creación de la Guardia Nacional en el Congreso, se detuvo la convocatoria para que los jóvenes formen parte de este nuevo grupo policial.

“Hay mucho entusiasmo, muchos jóvenes se me acercan y me dicen que quieren participar en la Guardia Nacional, no sé cómo va la convocatoria, se detuvo un poco porque está por resolverse lo de la reforma” (constitucional, dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina, en Palacio Nacional.

El pasado 2 de enero, el titular del Ejecutivo federal lanzó la convocatoria para quejóvenes entre 18 y 30 años de edad con interés en prestar servicios de protección a la ciudadanía formen parte de la Guardia Nacional.

El plan contempla el reclutamiento de 50 mil jóvenes en un período de tres o cuatro años, para formar este cuerpo de seguridad, ello porque de acuerdo con el Presidente no se cuenta con el número necesario de elementos para atender crisis de inseguridad y de violencia en el país.

Gobierno no detendrá a “capos”

El Presidente destacó la disminución de homicidios durante su administración y dijo que ayer se registraron 54 mientras que el promedio en los últimos meses fue 80.

Este gobierno no ha detenido a capos del crimen organizado porque “ya se acabó la guerra”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa.

López Obrador dijo que seguirá enfocado en atender las causas de la violencia pues esta estrategia ya está dando resultamos al menos en la disminución de homicidios diarios.

“No se han detenido a capos porque no es esa nuestra estrategia. Ya no es la intención armar operativos contra capos, lo que queremos es reducir la inseguridad atendiendo las causas”, dijo en conferencia de prensa.

El Presidente recalcó que “ya no hay guerra, oficialmente no hay guerra porque nosotros lo que queremos es paz” y dijo que seguirá enfocado en atender las causas de la violencia pues esta estrategia ya está dando resultamos al menos en la disminución de homicidios diarios.

Según el informe de seguridad que recibió esta mañana, dijo, ayer se registraron 54 homicidios después de que el promedio de los últimos meses no bajaba de 80.

“Y eso me hizo sentir muy satisfecho, por eso vamos a seguir atendiendo las causas, dando programas sociales, escuchando, atendiendo; eso es lo fundamental para nosotros: ir a la raíz para garantizar la paz y la seguridad, no lo espectacular, las detenciones espectaculares”, destacó.

