Victoria Pedretti, quien actuó en la serie La Maldición de Hill House, será la nueva conquista de Joe Goldberg, el librero sicópata que nos confrontó en You, durante su primera temporada.

La segunda temporada de la serie se establecerá en Los Ángeles, donde Joe conocerá a Love Quinn. La primera temporada tuvo lugar en Nueva York.

No se ha fijado la fecha de estreno para la segunda temporada. You está basada en la segunda el libro de Caroline Kepnes, Hidden bodys.

Además de The Haunting of Hill House, otras actuaciones que Pedretti ha realizado, están Once Upon a Time in Hollywood, del director Quentin Tarantino y Shirley, protagonizada por Elisabeth Moss.

Victoria Pedretti estudió actuación y canto en Carnegie Mellon.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior