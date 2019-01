De acuerdo con la Marina-Armada de México, el Cártel de Santa Rosa de Lima ayer ordeñaba ductos de Pemex; un centenar de personas bloqueó acceso a puntos de huachicoleo

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de la Marina, el almirante José Rafael Ojeda, informó que fue el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) el que, con al menos 40 pipas, fue ubicado ayer mientras ordeñaba ductos de Pemex en Guanajuato, por lo que los elementos de seguridad fueron desplegados para evitar el delito.

De acuerdo con el funcionario, este grupo delictivo, dirigido por José Antonio Yépez, El Marrano, “está retomando la extracción de hidrocarburo” en ductos cercanos a Villagrán y Santa Cruz de Juventino Rosas.

Explicó que a través de Inteligencia, aeronaves captaron en San Salvador Torrecillas actividades de carga de combustible de manera ilegal, por lo que se alertó al personal de Infantería de la Marina para que se desplegara en la zona.

“Por inteligencia se supo que el Cartel de Santa Rosa de Lima convocó a agremiados, por llamarlos de alguna manera, para la distribución de hidrocarburo”, dijo.

No obstante, la movilización de las Fuerzas Armadas y la Gendarmería provocó que un grupo de aproximadamente 100 personas, “afines a la venta ilegal de hidrocarburo” fueran impulsadas por el CSRL para bloquear el acceso a San Salvador Torrecillas.

Destacó que el resultado del operativo en un predio denominado “El Hoyo” fue el de una persona detenida, 11 pipas decomisadas, así como 14 camiones Torton con caja para combustible, 2 cajas de camión sin tracto, 1 tractocamión sin caja, 8 vehículos con pipas de combustible abastecidos y una pipa con agua.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López llamó a la población de Guanajuato y a los ciudadanos del país a no respaldar a quienes se dedican a actividades ilícitas como el robo de hidrocarburo.

“Llamo a la población de Guanajuato para que no se proteja a la delincuencia, que no se toleren estos actos, no debemos ser cómplices. Llamo a la no violencia”, afirmó.

Aclaró que tras los operativos que su administración ha implementado no se han detenido a capos del crimen organizado, ya que “no es esa nuestra función principal, sino garantizar la seguridad pública”.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior