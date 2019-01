Secuestran a sobrino de Joan Sebastian en Michoacán

Aquellas acusaciones provocaron que los Figueroa interpusieran una demanda por daño moral a la familia del cantante, quienes lo acusan de violar el honor, reputación, prestigio y vida privada del artista. Hace unas semanas un Juez Civil de la Ciudad de México absolvió a De Mauleón, hecho que a sus hijos José Manuel Figueroa y Julián Figueroa no les agradó en lo absoluto.

“Estamos indignados porque mi papá es el hombre más integro que he conocido, era un hombre de una sola pieza, que ahora lo vengan a difamar de esta forma, aparte un hombre que todo lo que se ganó, porque era un hombre que venía de hasta abajo, se ganó todo con su talento, con su sudor, con sus lágrimas y hasta veces con su sangre…”, aseguró el también hijo de Maribel Guardia.

RECUERDAN EL PASADO

La vida de la familia de Joan Sebastian ha tenido un historial marcado por la violencia.

Los principales casos fueron los asesinatos de sus hijos Juan Sebastián Figueroa en 2010 y Trigo Figueroa en el 2006.

En el caso de Juan Sebastián, el joven había asistido al bar The Gran Hotel Cuernavaca, sin embargo al tener una discusión con un empleado del lugar, recibió dos disparos de una pistola 9 mm.

Por otra parte, Trigo Figueroa tuvo la misma suerte, el joven trabajaba con su padre, y mientras controlaba a una gran horda de fanáticos, algunos enfurecieron ante la negativa de Trigo de permitirles acercarse a su ídolo, lo que terminó en un asesinato con un disparo en la cabeza.

No obstante la polémica no terminó ahí, ambos casos fueron investigados por las autoridades, y arrojaban cada vez nueva información sobre la vida de los hermanos. Algunos hasta los vinculaban con el Cártel del Pacífico Sur, integrado por células de los Beltrán Leyva.

”Yo no soy narcotraficante”, dijo el cantautor Joan Sebastian el mismo día ante las preguntas sobre el autor material del crimen contra su hijo. Agregó: “No he visto las mantas, me gustaría y hago la invitación a las autoridades de Morelos, para detener a los posibles responsables. ¿Por qué se llevan las mantas, por qué dejan que se distorsione este asunto?”.