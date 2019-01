Durante la inauguración de ‘Energy Mexico Oil Gas Power 2019’, la secretaria de Energía de México, Rocío Nahle indicó que la licitación de obras para la construcción de la refinaría en Dos Bocas será ‘restringida’

CIUDAD DE MÉXICO.- La secretaria de Energía (Sener), Rocío Nahle señaló que será restringida la licitación de las obras para la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco, con el propósito de invitar a empresas serias y así evitar aquellas que tengan antecedentes de corrupción.

El proceso de licitación lo llevará Petróleos Mexicanos (Pemex) y será restringido “porque vamos a invitar las empresas especialistas (y) serias”, comentó Nahle al participar en la inauguración del “Energy Mexico Oil Gas Power 2019, Expo and Congress”.

En este encuentro, considerado como el líder del sector energético en México, la titular de la Secretaría de Energía dijo que con esta medida se evitará la participación de empresas internacionales con antecedentes de corrupción, como lo ha manifestado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La nueva refinería de Dos Bocas es de Pemex la va a licitar Pemex, va a ser una licitación restringida porque vamos a invitar a las empresas especialistas serias, y cuando digo serias, no es porque no haya empresas que no lo sean así, pero estamos evitando empresas internacionales que tengan antecedentes de corrupción”, dijo.

La funcionaria afirmó que actualmente ya se están entrevistando con diversas compañías que tienen experiencia en la construcción de este tipo de infraestructura.

El objetivo de no dejar participar a quienes tienen antecedentes de corrupción es con el objetivo de evitar incumplimientos, tal y como ya ocurrió con la reconfiguración de tres de las seis refinerías.

“Tenemos infraestructura sin trabajar o abandonada. Tula por ejemplo tenemos una planta a medio construir, ya no queremos esas malas experiencias”, indicó.

Hace 4 días, en Oaxaca, Nahle anunció una inversión de 25 mil millones de pesos para rehabilitar las refinerías del país, con lo que se busca reducir la importación de combustibles procedentes, principalmente, de Estados Unidos.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior