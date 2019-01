Durante una entrevista Howard Schultz anunció que está “considerando seriamente” presentarse a la presidencia como candidato independiente

CIUDAD DE MÉXICO.- Recientemente se dio a conocer que varios representantes del Partido Demócrata de Estados Unidos amenazan con boicotear Starbucks.

Y no, no es porque no les gusta su café, sino para presionar al exdirector ejecutivo de la empresa, Howard Schultz, para que no se postule a las elecciones presidenciales en 2020.

¿La razón? Creen que con ello podría ayudar a Donald Trump a ser reelegido.

Esta semana Schultz anunció en una entrevista que ‘está considerando seriamente’ presentarse como candidato independiente.

Más tarde en un video publicado en su cuenta de Twitter afirmó que “ambos partidos en el extremo no representan a la mayoría silenciosa de los estadounidenses”, agregando que en los próximos meses recorrerá el país para reunirse con los votantes.

El llamado a ‘no consumir café en la cadena’ ha sido promovido por la presidenta del Center for American Progress de investigación de políticas públicas (CAP, por sus siglas en inglés), Neera Tanden.

“Si [Schultz] entra en la carrera, iniciaré un boicot de Starbucks porque no pagaré ni un centavo que termine en las arcas electorales de un hombre que ayudará a Trump a ganar”, escribió Tanden en su cuenta de Twitter.

De igual manera, Ian Milhiser, columnista del portal ThinkProgress -que administra CAP- respaldó la iniciativa y señaló que los grupos progresistas deben ‘usar sus listas de correo para promover el boicot de la cafetería’.

Entre los que reaccionaron a las declaraciones del empresario se encuentra también el exalcalde de Nueva York y donante demócrata, Michael Bloomberg, quién aseveró que es muy probable que “un independiente solo divida el voto ‘anti-Trump’ y termine en reelección del presidente”, señalando que las mismas preocupaciones lo obligaron a abandonar una candidatura independiente en el pasado.

Por su parte, Trump respondió al anuncio de Schultz diciendo que el exdirector ejecutivo de la popular cadena de cafeterías “no tiene agallas para presentarse a la presidencia”.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior