Ciudad de México. Tanto las cenizas del poeta y Premio Nobel de Literatura 1990 Octavio Paz (1914-1998) como las de su esposa Marie-José Tramini –fallecida el 26 de julio pasado– reposarán en el patio central del Antiguo Colegio de San Ildefonso (ACSI), debajo de un árbol y frente al mural La trinchera, de José Clemente Orozco, confirma el antropólogo Eduardo Vázquez Martín, coordinador ejecutivo del recinto a partir del primero de febrero, aunque la presentación oficial será el día 5.

Según el ex secretario de Cultura de Ciudad de México, “con la muerte de Marie-José las cenizas de Paz quedan liberadas, porque ella quería que la acompañaran hasta el final. Por otro lado, Paz no deseaba ir a la Rotonda de las Personas Ilustres, información que nos llega por varias personas, como Christopher Domínguez y Alberto Ruy Sánchez, además de que a la Rotonda no entran parejas.

Por otro lado, existe la historia del amor que se prodigaba la pareja, inseparables desde el día en que se conocieron.

En entrevista, Vázquez Martín señala que las cenizas ya están disponibles; lo que falta es preparar el espacio en el que van a ser depositadas. Para esto la Universidad Nacional Autónoma de México pidió al equipo museográfico del ACSI que hiciera una propuesta. Agrega: la arquitectura del paisaje exacto de cómo se va a hacer aún no está resuelto; sin embargo, tiene que ser algo que se incorpore sin disonancia ni estridencia al patio. Por tanto, todavía no hay fecha para el acto.

Para Vázquez Martín, el depósito de las cenizas de la pareja marcará una vocación adicional para el ACSI: el aporte del espíritu de Paz, por medio de su pensamiento, al lugar donde el también diplomático cursó sus estudios de preparatoria, además de convertirse en epicentro poético del mundo y, posiblemente, lugar de culto.