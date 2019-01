El presidente informa que a finales de febrero se llevarán a cabo las subastas en la base aérea militar de Santa Lucía; recursos obtenidos serán para la Guardia Nacional

CIUDAD DE MÉXICO.- Como parte de las medidas de austeridad, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció las fechas en las que se llevará a cabo el tianguis para subastar vehículos y aviones del gobierno para así obtener cerca de 100 millones de pesos para a Guardia Nacional.

De acuerdo con información presentada por el mandatario esta mañana en conferencia los remates de vehículos se llevarán a cabo los días 23 y 24 de febrero en el Aeropuerto Militar de Santa Lucía.

En esos días, se ofertarán 171 camionetas blindadas, semiblindadas y captiva, 7 tracto camiones, 23 pick up, 9 autos compactos, 30 motocicletas (BMW y Harley Davidson), 12 camiones (de carga, cisternas y volteo), 2 tractores agrícolas (New Holland), 2 autobuses (Volvo), 5 remolques, 1 BMW blindado y 1 Audi blindado.

“La austeridad tiene que aplicar en lo que es superfluo, en lo que no es operativo y no tiene que ver con el funcionamiento del gobierno para el servicio a los ciudadanos o en lo que signifique que haya más vigilancia y recaudación de ingresos. Es quitar todo lo que no es básico”, afirmó.

Por ejemplo, entre las camionetas que se venderán está una BMW X5, modelo 2013, con un nivel de blindaje 3 y un peso de 2.8 toneladas, la cual tuvo un costo original de 2 millones 164 mil 500.02 pesos y su valor de salida será de 761 mil 625.02.

Además, López Obrador informó que los próximos 26 y 27 de abril se venderán en Santa Lucía también 76 aviones y helicópteros.

Detalló que su administración estima obtener cerca de 100 millones de pesos por las ventas de los vehículos y las aeronaves oficiales, cantidad que será destinada a la Guardia Nacional.

“Queremos obtener alrededor de 100 millones para la Guardia Nacional”, aseguró el mandatario en Palacio Nacional.

Además, informó que pedirá a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Gobernación trabajar para que quienes compren los vehículos no se dediquen a actividades ilícitas.

Esta ota originalmente se publicó en Excélsior