En la Zona Metropolitana de Guadalajara estaría normalizado el abasto de gasolina este jueves o viernes si continúa el flujo de barriles de combustible arribando a diario, al menos 90% de la demanda.

Hay abiertas al menos 450 estaciones de las 900 que hay en Jalisco.

En estas terminales comienza a verse la diferencia, el tiempo invertido en las filas para cargar gasolina ya es menos de una hora, cuando llego hasta cinco horas en promedio.

“Ahorita ya bien, parece que se está controlando. En días pasados, las filas, estuvo muy pesado. Ahorita parece que ya empieza a haber, de hecho iba a otra gasolinera, iba de pasón vi que aquí estaban cargando. En lugar de ir más lejos, llego aquí”, señaló un automovilista.

“Ya se mejoró poquito, pero antes sí hacíamos filas de cuatro horas, tres horas”, comentó otro automovilista.

En Zapopan se reportan seis gasolineras abiertas de 10, aunque en algunas solo hay Magna.

“Nada, totalmente rápido, muy rápido, fuimos los primeros en llegar. De hecho íbamos a otra gasolinera y al ver que aquí estaba abierto, es la que nos queda más en corto. Sí fue ya normal, para nosotros ya es normal como para llenar el tanque”, dijo otro automovilista.

“Ya mejor, ya llegué y no había fila en la gasolinera, me comentan que solo hay verde. Pero, pues ya filas ya no hay. Pues muy bien parece que ya se normalizó esto”, afirmó otro automovilista.

Es tanta la alegría de los tapatíos encontrar más terminales abiertas y poca fila, que para algunos pasa desapercibido que el precio por litro de gasolina está un peso más alto que antes del desabasto.

