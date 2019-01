Quique Setién resaltó la habilidad que mostró el futbolista mexicano para el desborde y la conducción de pelota

BILBAO.- Quique Setién, entrenador de Real Betis Balompié, insistió que el estilo de juego del mexicano Diego Lainez le aportará en demasía al cuadro verdiblanco.

Aunque este domingo perdió frente al Athletic Bilbao por 1-0, el estratega recalcó en rueda de prensa que el artillero azteca colaborará: “tiene una capacidad para desbordar y ve bien el futbol”.

Lainez lució a pesar del descalabro ante los “Leones”, cumplió con su primer partido como titular, diputó 75 minutos para ceder su lugar a su compatriota Andrés Guardado, mostró dotes de habilidad, buen regate.

“Lo que hizo en esa jugada, cerca de marcar, conducción sorteando a rivales. Ni para él ni para otros jugadores fue un partido fácil”, subrayó Setién.

Descartó que el resultado de hoy en San Mamés se deba al posible cansancio de su plantel por la acumulación de partidos.

“Es verdad que puede parecer estar cansados, en algunos momentos sin chispa o intensidad, pero este equipo físicamente es muy fuerte. Nosotros en las disputas es muy difícil ganar, ese punto de agresividad, tenemos futbolistas con otro perfil”, destacó.

Reconoció que en la primera mitad Athletic Bilbao fue superior, mientras que Betis careció de reacción en algunos lapsos, aunado a que consideró que el rival se dedicó por momentos en hacer muchas faltas y cortar el ritmo de partido.

“En la primera parte nos han superado claramente. No pudimos salir de nuestro campo porque la presión era altísima y muy agresiva. En los primeros 10 minutos nos hicieron siete faltas y así es muy difícil”, expresó.

Setién lamentó la falta de la tenencia del esférico, por lo que su desempeño no pudo ser mejor. “Si no somos capaces de tener el balón, sabemos que vamos a sufrir. Estuvimos metidos en el partido hasta el final, vivos. Hubo 10-15 minutos con el balón, aunque se ha jugado muy poco. Pero no ha podido ser”.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior